Чтобы не возвращался к власти: в Чехии экс-премьер получил по голове на предвыборном митинге

Бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша пришлось госпитализировать после того, как во время митинга его ударили по голове костылем.

Инцидент произошел на предвыборном митинге в городе Добра на востоке Чехии, передает Politico. Бабиш получил удары по голове и по спине. Его доставили в больницу и сделали рентген, а вскоре — и выписали.

Сам Бабиш отметил, что чувствует себя нормально, но, согласно рекомендациям врачей, его дальнейшие выступления — в частности, в Оломоуцком крае — пока отменены.

Правоохранители квалифицировали инцидент как "нарушение общественного порядка" и сообщили, что провели соответствующее задержание. Действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала осудил нападение на Бабиша и заявил, что "насилие не относится к политике".

Высказался по этому поводу и глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он назвал нападение результатом "политической демонизации Бабиша" и пожелал тому "быстро выздороветь и выиграть выборы".

Как отмечает издание, Бабиш является лидером опросов накануне парламентских выборов в Чехии, которые состоятся в октябре.

Андрей Бабиш возглавлял правительство Чехии с 2017 по 2021 годы. Сейчас его правопопулистская партия ANO, вероятно, находится на пути возвращения во власть: по результатам опросов, она существенно опережает правящую коалицию Spolu (Вместе).

