Аби не повертався до влади: в Чехії експрем'єр отримав по голові на передвиборчому мітингу

Колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша довелося госпіталізувати після того, як під час мітингу його вдарили по голові милицею.

Інцидент стався на передвиборчому мітингу в місті Добра на сході Чехії, передає Politico. Бабіш зазнав ударів по голові та по спині. Його доправили до лікарні та зробили рентген, а невдовзі – й виписали.

Сам Бабіш зауважив, що почувається нормально, але, згідно з рекомендаціями лікарів, його подальші виступи – зокрема, в Оломоуцькому краї – поки що скасовано.

Правоохоронці кваліфікували інцидент як "порушення громадського порядку" і повідомили, що провели відповідне затримання. Чинний прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала засудив напад на Бабіша і заявив, що "насильство не належить до політики".

Висловився з цього приводу і очільник угорського уряду Віктор Орбан. Він назвав напад результатом "політичної демонізації Бабіша" і побажав тому "швидко одужати й виграти вибори".

Як зазначає видання, Бабіш є лідером опитувань напередодні парламентських виборів у Чехії, що відбудуться у жовтні.

Андрей Бабіш очолював уряд Чехії з 2017 по 2021 роки. Наразі його правопопулістська партія ANO, ймовірно, перебуває на шляху повернення до влади: за результатами опитувань, вона суттєво випереджає правлячу коаліцію Spolu (Разом).

Раніше Фокус писав, що Чехія готова відправити в Україну свої війська після закінчення війни з РФ. Відповідну заяву озвучив президент країни Петр Павел.

Також стало відомо, що жителі Чехії зібрали кошти на військовий гелікоптер для України. До речі, Чехія стала першою країною у світі, чиї громадяни спромоглися зібрати гроші на гелікоптер через пожертвування.