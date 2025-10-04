І тут популісти: на виборах у Чехії перемагає експрем'єр, відомий антиукраїнськими поглядами

У Чехії відбулися парламентські вибори, на яких перемогу здобула популістська партія ANO на чолі з колишнім прем’єр-міністром Андреєм Бабішем. На відміну від чинного голови уряду, він не є прихильником військової допомоги Україні та не підтримує євроінтеграцію нашої країни.

Related video

Загалом п’ятивідсотковий бар’єр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, подолали шість партій, передає ČT24. Причому партія ANO отримала 35,5% голосів, а коаліція Spolu під керівництвом чинного прем’єра Петра Фіали – лише 22,5%.

Також до парламенту пройшли центристська партія STAN, Чеська піратська партія та ультраправа політсила SPD.

Щодо Бабіша, то він очолював уряд Чехії у 2017-2021 роках. А під час нинішньої передвиборчої кампанії говорив, що не підтримує так звану снарядну ініціативу, завдяки котрій Україна отримувала боєприпаси від Чехії: мовляв, Україні мають допомагати ЄС і НАТО.

Також Бабіш заявляв, що не підтримує членство України в Євросоюзі й посилався на те, що це нібито може завдати шкоди місцевим фермерам. Ще очільник ANO стверджував, що уряд Чехії "має насамперед піклуватися про чехів", а не про українських біженців.

Як зауважує "Радіо Свобода", за прем’єрства Бабіша Чехія, може, й не буде блокувати переговори щодо членства України в ЄС, але допомогу українським біженцям дійсно може бути суттєво скорочено.

Нагадаємо, раніше експрем'єр Чехії отримав по голові на передвиборчому мітингу. У місті Добра його вдарили милицею. Бабіша навіть відвезли до лікарні – щоправда, швидко виписали, а очільник угорського уряду Віктор Орбан тоді побажав йому "швидко одужати й виграти вибори".