Біля російського Владивостока пожежа в морі: що горить (фото)

Місцеві ресурси не повідомляють про пожежу взагалі, але в соцмережах з'являються фото судна, яке горить, мабуть, уже близько доби.

Офіційна влада і росЗМІ про пожежу біля Владивостока не повідомляють. Однак на знімках видно, що це велике судно, пише видання "Supernova+".

Фото: Соцсети

При цьому місцеві жителі в пабліках припускають, що це може бути лісова пожежа, хоча на фото чітко видно, що палає велике судно посеред затоки біля Владивостока, що стоїть на якорі. Оскільки в соцмережах з'явилися знімки, зроблені як удень, так і вночі, можна припустити, що пожежа триває вже близько доби.

Фото: Соцсети

Імовірно, це може бути один із кораблів тіньового флоту Путіна. Тому про інцидент і немає новин на офіційних російських сайтах.

Нагадаємо, навесні 2025 року українська розвідка влаштувала вибухи в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону, унаслідок яких було уражено живу силу, військову техніку та спецзасоби.

А 16 вересня прогриміли вибухи під Владивостоком у селищі Щитова. У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що провели спеціальну операцію в Приморському краї РФ на території базування 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.