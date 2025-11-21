Возле российского Владивостока пожар в море: что горит (фото)

Местные ресурсы не сообщают о пожаре вообще, но в соцсетях появляются фото судна, которое горит, видимо, уже около суток.

Официальные власти и росСМИ о пожаре возле Владивостока не сообщают. Однако на снимках видно, что это большое судно, пишет издание "Supernova+".

При этом местные жители в пабликах предполагают, что это может быть лесной пожар, хотя на фото отчетливо видно, что пылает большое судно посреди залива у Владивостока, стоящее на якоре. Так в соцсетях появились снимки, сделанные как днем, так и ночью, можно предположить, что пожар продолжается уже около суток.

Предположительно, это может быть один из кораблей теневого флота Путина. Поэтому об инциденте и нет новостей на официальных российских сайтах.

Напомним, весной 2025 года украинская разведка устроила взрывы в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона, в результате которых были поражены живая сила, военная техника и спецсредства.

А 16 сентября прогремели взрывы под Владивостоком в поселке Щитовая. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что провели специальную операцию в Приморском крае РФ на территории базирования 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.