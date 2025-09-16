Известные военными преступлениями: ГУР подорвало морпехов РФ под Владивостоком, — источники (видео)

Утром 16 сентября прогремели взрывы под Владивостоком в поселке Щитовая. В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что провели специальную операцию в Приморском крае РФ на территории базирования 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Два взрыва под Владивостоком прогремели в 9 утра на парковке воинской части, где дислоцируется 47-й отдельный десантно-штурмовой батальон 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Этот батальон участвовал в боевых действиях под Киевом в 2022 году, а также под Угледаром, в Мариуполе, на Курском и Покровском направлениях, сообщили Фокусу источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отметили, что эта бригада известна особой жестокостью к гражданскому населению. Также оккупанты этого подразделения, по данным разведки, казнили пленных украинцев.

Украинские разведчики сообщают о погибших и раненых оккупантах. Местные очевидцы рассказывают, что на место инцидента съехались много карет скорой помощи.

"Ждем появления некрологов в СМИ и пабликах Владивостока", — добавили в ГУР.

Местные власти Приморского края заявляли, что в районе административных зданий с парковками произошла "серия хлопков", связанная с "использованием газового оборудования". Район, где произошел инцидент, частично оцепили, в местной администрации утверждали, что пострадавших в результате происшествия нет.

Российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что возле поселка Щитовая под Владивостоком утром 16 сентября прогремел мощный взрыв на складе воинской части. Также в местных пабликах рассказывают, что на место инцидента прибыло много сотрудников спецслужб и техники, в том числе вертолет, а правоохранители проверяют все автомобили на частично перекрытом участке дороги.

Взрывы во Владивостоке раздавались и раньше

5 июля СМИ со ссылкой на источники в разведке сообщали, что возле Владивостока взорвался газопровод, который обеспечивал газоснабжение военных объектов ВС РФ на Дальнем Востоке. В частности, на побережье Японского моря базируются отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

30 мая ГУР сообщало о диверсии на базе ВС РФ во Владивостоке. Взрывы раздавались в районе дислокации 47-го отдельного десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Местные власти были вынуждены перекрыть дороги и эвакуировать людей.