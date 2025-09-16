Відомі воєнними злочинами: ГУР підірвало морпіхів РФ під Владивостоком, — джерела (відео)

Вранці 16 вересня пролунали вибухи під Владивостоком у селищі Щитова. В Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що провели спеціальну операцію у Приморському краї РФ на території базування 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Два вибухи під Владивостоком пролунали о 9 ранку на паркуванні військової частини, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Цей батальйон брав участь у бойових діях під Києвом у 2022 році, а також під Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках, повідомили Фокусу джерела в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

В ГУР зазначили, що ця бригада відома особливою жорстокістю до цивільного населення. Також окупанти цього підрозділу, за даними розвідки, страчували полонених українців.

Українські розвідники повідомляють про загиблих і поранених окупантів. Місцеві очевидці розповідають, що на місце інциденту з'їхалися багато карет швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", — додали в ГУР.

Місцева влада Приморського краю заявляла, що в районі адміністративних споруд з паркуваннями сталася "серія хлопків", пов'язана з "використанням газового обладнання". Район, де стався інцидент, частково оточили, в місцевій адміністрації стверджували, що постраждалих внаслідок події немає.

Російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що біля селища Щитова під Владивостоком вранці 16 вересня прогримів потужний вибух на складі військової частини. Також у місцевих пабліках розповідають, що на місце інциденту прибуло багато співробітників спецслужб і техніки, зокрема гвинтокрил, а правоохоронці перевіряють усі автомобілі на частково перекритій ділянці дороги.

Вибухи у Владивостоці лунали й раніше

5 липня ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомляли, що біля Владивостока вибухнув газогін, що забезпечував газопостачання військовим об'єктам ЗС РФ на Далекому Сході. Зокрема на узбережжі Японського моря базуються окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

30 травня ГУР повідомляло про диверсію на базі ЗС РФ у Владивостоці. Вибухи лунали в районі дислокації 47-го окремого десантно-штурмового батальйону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Місцева влада була змушена перекрити дороги та евакуювати людей.