Президента Сербії Вучича звинувачують у "сафарі на людей" у Сараєво (відео)

Александр Вучич, як повідомляється, був присутній на військовій позиції, звідки іноземці стріляли в жителів міста під час Боснійської війни. Сам Вучич усе заперечує, хоча й визнає, що їздив на машині з людським черепом.

Президента Сербії звинувачують в участі в "снайперських сафарі" в Сараєво під час Боснійської війни, під час яких багаті іноземці платили великі суми грошей за стрілянину по мирних жителях. Передбачається, що Александр Вучич перебував на одній із військових позицій над містом, звідки, як стверджується, іноземці платили за те, щоб стріляти в його жителів під час облоги 1992-1996 років. Також є відеозапис із молодим Вучичем, який їде на авто з людським черепом на багажнику в синій касці миротворця ООН, повідомляє Telegraph.

Олександра Вучича звинувачують у полюванні на людей — що відомо

Звинувачення проти Вучича висунув Домагой Маргетич, хорватський журналіст-розслідувач.

Александр Вучич стверджує, що в руках у нього парасолька

Він подав скаргу на президента Сербії в італійську прокуратуру, яка вже розслідує звинувачення в тому, що італійці, росіяни та американці брали участь у "сафарі на людей" під час війни.

Маргетич заявив: "Я повідомив у прокуратуру все, що мені відомо про зв'язок Александра Вучича із сафарі у воєнний час у Сараєво. Я доклав усі докази, відеоматеріали, фотодокументи, аудіо- та відеодокументи, а також медіадокументи того часу".

У своїй заяві Маргетич стверджував, що президент Сербії був "членом воєнізованого загону, який перебував під контролем Сербської радикальної партії із Сербії, під час війни 1992 і 1993 років".

За словами Маргетича, підрозділ "розміщувався на бойовій позиції... на єврейському кладовищі в Сараєво". Сербські сили використовували кладовище як снайперську позицію.

Під час облоги Сараєво від обстрілів і снайперського вогню загинуло понад 10 000 осіб.

Маргетич також заявив, що інформація "без жодних сумнівів поміщає Вучича в час і місце скоєння цих злочинів".

Також є інтерв'ю самого Вучича зі старої газети, де він визнає, що бував на єврейському кладовищі, звідки снайпери стріляли по людях.

Він послався на відеозапис 1993 року, на якому, за його твердженням, молодий Вучич тримає гвинтівку.

Реакція Александра Вучича на звинувачення в полюванні на людей

Прихильники сербського лідера відкинули ці звинувачення і заявили, що предмет на відеозаписі був штативом телевізійної камери, який Вучич носив із собою, оскільки в той час працював журналістом.

Сам Вучич заявив, що у нього в руках парасолька.

"Я ніколи нікого не вбивав, ніколи нікого не поранив і нічого подібного не робив", — заявив Вучич журналістам у кулуарах регіональної бізнес-конференції Великої Британії та Західних Балкан у Белграді. І заявив, що "ніколи в житті не тримав снайперської гвинтівки".

Прес-секретар президента Вучича Сузана Васильович повідомила: "Заяви, висунуті хорватським журналістом Домагоєм Маргетичем, являють собою класичний випадок зловмисної дезінформації, навмисно створеної з метою підірвати інституціональний авторитет Республіки Сербія та її президента. Президент Вучич не брав участі в бойових діях, не застосовував зброю і не брав участі в жодних військових операціях".

Александр Вучич усе заперечує

Вона додала, що звинувачення "політично мотивовані" і є спробою "підірвати міжнародну репутацію Сербії".

На запитання про нещодавно опубліковане відео, на якому, судячи з усього, зображений Вучич з автомобілем-черепом, сербське джерело відповіло, що автомобіль йому не належить і, в будь-якому разі, "такі машини були всюди в зоні бойових дій".

Експерти з Балканів повідомили The Telegraph, що ці звинувачення можуть бути правдою, але до них слід ставитися з обережністю.

Доктор Олена Іванова з аналітичного центру "Товариство Генрі Джексона" сказала: "Під час війни сталося багато жахливих речей, але були й жахливі історії, які виявилися брехнею... Щоразу, коли з'являється справді скандальна заява, наприклад, про снайперські сафарі, її необхідно піддати повному і прозорому розслідуванню".

Сафарі на людей у Сараєво — що відомо

Прокурори в Мілані розпочали розслідування після отримання інформації, яка стверджує, що серед заможних іноземців, які платили за стрілянину по мирних жителях Боснії, були багаті італійці, до того ж "особливими" цілями ставали діти, вродливі жінки та чоловіки у військовій формі.

За наявними даними, "снайперам вихідного дня" було дозволено стріляти в мирних жителів боснійськими сербськими ополченцями під командуванням Радована Караджича.

Лідер боснійських сербів часів війни Радован Караджич був засуджений за воєнні злочини 2016 року і відбуває покарання в британській в'язниці.

Твердження про те, що багаті іноземці приїжджали в Сараєво для "снайперських сафарі", підтвердив і колишній італійський дипломат.

Майкл Джіффоні, заступник глави італійської дипломатичної місії в Сараєво, стверджував, що, щойно він прибув у місто 1994 року, йому сказали: "Знаєте, тут організовують сафарі. Сюди приїжджає безліч багатих людей — мисливці, бізнесмени. Армія і воєнізовані формування забирають їх у гори над Сараєво і за це платять".

Він розповів газеті La Repubblica, що італійська розвідка SISMI була проінформована про військовий туризм і, діючи у співпраці з боснійською розвідкою, змогла запобігти приїзду італійців. "Агентство встановило, хто все це організовував, і припинило це", — сказав він.

Однак італійська влада не змогла встановити особи жодного зі своїх громадян, які, ймовірно, брали участь у розстрілі мирних жителів. "Якби у нас були імена, ми б притягнули їх до відповідальності", — заявив Джиффоні.

Відео, на якому, судячи з усього, зображений Вучич поруч з автомобілем, прикрашеним черепом, опублікувала професорка Ясмін Муянович, експертка з Балканів.

Александр Вучич на старому відео в машині з черепом

Вона заявила, що "з'являється дедалі більше доказів... включно зі свідченнями Міжнародного трибуналу з колишньої Югославії, щодо існування "людських сафарі", що проводяться сербськими націоналістичними силами від імені багатих іноземних туристів".

Професорка Муянович сказала, що звинувачення "правдоподібні", але попередила: "Ми завжди повинні вимагати, щоб екстраординарні заяви мали екстраординарні докази".

За її словами, докази мають призвести до розслідувань "у чотирьох або п'яти різних країнах".

Нагадаємо, Фокус писав про багатих туристів, які приїжджали в Сараєво, щоб розстрілювати мирних жителів. Їх було настільки багато, що в місті була "Алея снайперів", пересуватися якою можна було тільки під прикриттям броньовиків ООН.

Також ми писали про те, що особи деяких італійців якщо не встановили, то з'ясували про них подробиці. Так, один зі "снайперів вихідного дня" був хірургом із клініки пластичної хірургії.