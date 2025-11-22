Президента Сербии Вучича обвиняют в "сафари на людей" в Сараево (видео)

Александр Вучич, как сообщается, присутствовал на военной позиции, откуда иностранцы стреляли в жителей города во время Боснийской войны. Сам Вучич все отрицает, хотя и признает, что ездил на машине с человеческим черепом.

Президента Сербии обвиняют в участии в "снайперских сафари" в Сараево во время Боснийской войны, в ходе которых богатые иностранцы платили большие суммы денег за стрельбу по мирным жителям. Предполагается, что Александр Вучич находился на одной из военных позиций над городом, откуда, как утверждается, иностранцы платили за то, чтобы стрелять в его жителей во время осады 1992–1996 годов. Также есть видеозапись с молодым Вучичем, который едет на авто с человеческим черепом на багажнике в синей каске миротворца ООН, сообщает Telegraph.

Александра Вучича обвиняют в охоте на людей – что известно

Обвинения против Вучича выдвинул Домагой Маргетич, хорватский журналист-расследователь.

Александр Вучич утверждает, что в руках у него зонт

Он подал жалобу на президента Сербии в итальянскую прокуратуру, которая уже расследует обвинения в том, что итальянцы, россияне и американцы принимали участие в "сафари на людей" во время войны.

Маргетич заявил: "Я сообщил в прокуратуру все, что мне известно о связи Александра Вучича с сафари в военное время в Сараево. Я приложил все доказательства, видеоматериалы, фотодокументы, аудио- и видеодокументы, а также медиадокументы того времени".

В своем заявлении Маргетич утверждал, что президент Сербии был "членом военизированного отряда, находившегося под контролем Сербской радикальной партии из Сербии, во время войны 1992 и 1993 годов".

По словам Маргетича, подразделение "размещалось на боевой позиции... на еврейском кладбище в Сараево". Сербские силы использовали кладбище в качестве снайперской позиции.

Во время осады Сараево от обстрелов и снайперского огня погибло более 10 000 человек.

Маргетич также заявил, что информация "без всяких сомнений помещает Вучича во время и место совершения этих преступлений".

Также есть интервью самого Вучича из старой газеты, где он признает, что бывал на еврейском кладбище, откуда снайперы стреляли по людям.

Он сослался на видеозапись 1993 года, на которой, по его утверждению, молодой Вучич держит винтовку.

Реакция Александра Вучича на обвинения в охоте на людей

Сторонники сербского лидера отвергли эти обвинения и заявили, что предмет на видеозаписи был штативом телевизионной камеры, который Вучич носил с собой, поскольку в то время работал журналистом.

Сам Вучич заявил, что у него в руках зонтик.

"Я никогда никого не убивал, никогда никого не ранил и ничего подобного не делал", — заявил Вучич журналистам в кулуарах региональной бизнес-конференции Великобритании и Западных Балкан в Белграде. И заявил, что "никогда в жизни не держал снайперскую винтовку".

Пресс-секретарь президента Вучича Сузана Васильевич сообщила: "Заявления, выдвинутые хорватским журналистом Домагоем Маргетичем, представляют собой классический случай злонамеренной дезинформации, намеренно созданной с целью подорвать институциональный авторитет Республики Сербия и ее президента. Президент Вучич не принимал участия в боевых действиях, не применял оружие и не принимал участия ни в каких военных операциях".

Александр Вучич все отрицает

Она добавила, что обвинения "политически мотивированы" и являются попыткой "подорвать международную репутацию Сербии".

На вопрос о недавно опубликованном видео, на котором, судя по всему, запечатлен Вучич с автомобилем-черепом, сербский источник ответил, что автомобиль ему не принадлежит и, в любом случае, "такие машины были повсюду в зоне боевых действий".

Эксперты по Балканам сообщили The Telegraph, что эти обвинения могут быть правдой, но к ним следует относиться с осторожностью.

Доктор Елена Иванова из аналитического центра "Общество Генри Джексона" сказала: "Во время войны произошло много ужасных вещей, но были и ужасающие истории, которые оказались ложью… Всякий раз, когда появляется действительно скандальное заявление, например, о снайперских сафари, его необходимо подвергнуть полному и прозрачному расследованию".

Сафари на людей в Сараево – что известно

Прокуроры в Милане начали расследование после получения информации, утверждающей, что среди состоятельных иностранцев, которые платили за стрельбу по мирным жителям Боснии, были богатые итальянцы, причем "особыми" целями становились дети, красивые женщины и мужчины в военной форме.

По имеющимся данным, "снайперам выходного дня" было разрешено стрелять в мирных жителей боснийскими сербскими ополченцами под командованием Радована Караджича.

Лидер боснийских сербов времен войны Радован Караджич был осужден за военные преступления в 2016 году и отбывает наказание в британской тюрьме.

Утверждения о том, что богатые иностранцы приезжали в Сараево для "снайперских сафари", подтвердил и бывший итальянский дипломат.

Майкл Джиффони, заместитель главы итальянской дипломатической миссии в Сараево, утверждал, что, как только он прибыл в город в 1994 году, ему сказали: "Знаете, здесь организуют сафари. Сюда приезжает множество богатых людей – охотники, бизнесмены. Армия и военизированные формирования забирают их в горы над Сараево и за это платят".

Он рассказал газете La Repubblica, что итальянская разведка SISMI была проинформирована о военном туризме и, действуя в сотрудничестве с боснийской разведкой, смогла предотвратить приезд итальянцев. "Агентство установило, кто все это организовывал, и пресекло это", — сказал он.

Однако итальянские власти не смогли установить личности ни одного из своих граждан, предположительно участвовавших в расстреле мирных жителей. "Если бы у нас были имена, мы бы привлекли их к ответственности", — заявил Джиффони.

Видео, на котором, судя по всему, запечатлен Вучич рядом с автомобилем, украшенным черепом, опубликовала профессор Ясмин Муянович, эксперт по Балканам.

Александр Вучич на старом видео у машині с черепом

Она заявила, что "появляется все больше доказательств… включая показания Международного трибунала по бывшей Югославии, о существовании "человеческих сафари", проводимых сербскими националистическими силами от имени богатых иностранных туристов".

Профессор Муянович сказал, что обвинения "правдоподобны", но предупредила: "Мы всегда должны требовать, чтобы экстраординарные заявления имели экстраординарные доказательства".

По ее словам, доказательства должны привести к расследованиям "в четырех или пяти разных странах".

