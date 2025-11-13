Сафари на людей в Сараево: стрелять по мирным жителями приезжали из Италии и России
В Милане инициировано расследование о "снайперском туризме", когда богачи приезжали в Сараево во время войны в начале 1990-х, и фактически охотились на людей. Пятеро из них точно были из Италии.
Миланская прокуратура во главе с прокурором Алессандро Гоббисом инициировала расследование о военных преступлениях 30-летней давности. Дело было возбуждено после того, как журналист и писатель Эцио Гаваццени подал жалобу в миланскую прокуратуру. Фокус собрал все, что известно.
Сафари на людей в Сараево – иск журналиста в Италии
Их называли "снайперами выходного дня". Это были состоятельные люди, которые в период с 1993 по 1995 год за деньги стреляли ради развлечения по жителям Сараева во время войны в Югославии. Эти события, которые журналист и писатель Эцио Гаваццени осудил в своем иске, стали предметом пристального внимания миланской прокуратуры, которая расследует, как умышленное убийство, отягченное жестокостью и низменными мотивами. Цель — установить личности участников резни более 11 000 человек в период с 1993 по 1995 год.
Гаваццени отмечает, что знает о "сафари на людей" в Сараево с 1995 года, когда итальянская газета "Коррьере делла Сера" опубликовала репортаж о показаниях, данных Постоянному народному трибуналу, который провел два заседания: одно в Барселоне, а другое в Тренто.
Он хотел написать документальный роман, но позже пришлось отказаться от этой идеи. О событиях в Сараево ему напомнил документальный фильм "Сараевское сафари" 2022 года.
"Там были показания пары, потерявшей ребенка в коляске, а также показания человека, оказавшегося в инвалидной коляске после ранения в спину снайперской пулей", — рассказывает Гаваццени.
Гаваццени отмечает, что на "Сараевское сафари" ездили не только итальянцы. Там были миллионеры из Испании, Франции, других европейских стран, а также из России, Канады и США. Об этом также упоминается в книге "Сараевские ублюдки" Луки Леоне, изданной в 2014 году.
По его словам существовала определенная организация, которая позволяла доставлять этих людей туда, где они могли свободно расстреливать невинных.
По словам Гаваццени, тех, кто ездил на "снайперский туризм" в Сараево были десятки. И это стоило дорого – одно "сафари на людей" обошлось участникам в "стоимость трехкомнатной квартиры в центре Милана". Это были люди "очень хорошо знакомы с оружием. Люди, которым сегодня от 65 до 80 лет".
Снайперский туризм в Сараево – что говорят очевидцы
Бывший мэр Сараево Беньямина Карич готова дать показания по делу, связанному с боснийской столицей, которая находилась в осаде с 1992 по 1996 год. Она уже подавала заявление после премьеры фильма "Сараевское сафари" и теперь хочет дать показания в Милане.
А другой свидетель утверждает, что итальянские спецслужбы знали о соотечественниках-итальянцах, которые платили за стрельбу по мирным жителям Сараево.
"Боснийские спецслужбы узнали о "сафари на людей" в конце 1993 года. Все это происходило зимой 1993-го и 1994-го. Мы сообщили SISMI (Секретной службе Италии) в начале 1994 года. Ответ SISMI пришел два месяца спустя: "Мы обнаружили, что на сафари отправляются из Триеста. Мы его прервали, и сафари больше не состоится", — рассказал бывший агент боснийской разведки, который возглавляет список свидетелей, которых миланская прокуратура собирается вызвать для выяснения событий во время осады боснийской столицы в 1992–1996 годах.
После этой переписки, по словам источника, этот вопрос больше не обсуждался.
"Мы не получили от SISMI имен охотников или организаторов, но должен быть документ SISMI, подтверждающий, что в начале 1994 года в Триесте они обнаружили базу отправления и прервали операцию", — рассказал босниец.
Отмечается, что на сафари в Сараево из Италии отправлялись запутанным маршрутом: из Милана, Турина, Венето и Фриули в Триест, затем перелет в Белград, а затем на вертолете или по суше "снайперов выходного дня" доставляли до гор в зоне боевых действий с помощью, в том числе и за деньги, частей сербской армии.
Отмечается, что итальянские снайперы также использовали гуманитарное прикрытие. Речь идет о гуманитарных грузах, которые отправлялись из Милана, чтобы поддержать пострадавшее от войны население Сараево.
"Даже сегодня свидетели находятся под давлением сербской разведки, требующей сохранить всю операцию в тайне. В фильме должно было быть интервью с пилотом, который перевозил "снайперов" из Белграда в Боснию и Герцоговину, но перед началом съемок он отказался, потому что агенты BIA (сербской разведки) угрожали убить всю его семью", — утверждает агент.
Также показания дал американский пожарный Джон Джордан, который уже рассказывал о "сафари на людей" в Сараево перед судом в Гааге в 2007 году. В то время он был добровольцем, который помогал мирным жителям и был ранен во время одной из спасательных операций. И он был первым, кто рассказал о "снайперах выходного дня".
"Я не раз видел людей, не похожих на местных. Судя по их одежде, оружию, обращению: ими управляли и направляли местные жители. Я видел это в Сараево. Другие мои сотрудники тоже видели это в районе Мостара", — рассказал Джордан.
На вопрос, "удалось ли вам визуально различать местных жителей и иностранцев в Сараево", он уже отвечал судье Патрику Робинсону: "Да, я опытный наблюдатель и способен распознать, когда человека, явно незнакомого с местностью, буквально ведут за руку люди, которые ее хорошо знают".
Он вспоминал, что снайперы-туристы были одеты в смесь гражданской и военной одежды, но главное, что их отличало, – это оружие.
"Любой может зайти в военный магазин и одеться как солдат любой армии. Но у местных жителей было специфическое оружие: когда вы видели кого-то с оружием, которое больше подходило для охоты на кабана в Шварцвальде, чем для городских боев на Балканах, и когда вы замечали, что он неуклюже передвигается по завалам, это становилось очевидным", — рассказал Джордан.
Он также рассказал об определенном выборе конкретных "целей".
"Какой мог быть мотив для стрельбы по пожарному, пытавшемуся потушить пожар в доме? Я заметил, что в некоторых случаях целью стрелков был самый младший член семьи. Если взрослый и ребенок шли вместе, стреляли в ребенка. Если шла семья, стреляли в самого младшего. В толпе девушек предполагалось, что стрелять будут по самой привлекательной", — рассказал он.
Также в Сараево участников снайперского туризма прозвали "бургомистрами", потому что они также попадали в Боснию из Хорватии, куда, в свою очередь, приезжали из Германии.
Термин "бургомистры" — это сленговое выражение, которое указывает на то, что Хорватия была союзницей и дружественной страной, например, Германии — именно оттуда эти "туристы" приезжали с той стороны. В наших краях было сложно привезти туриста в Сараево, чтобы он стрелял вверх по склону, поэтому туристы стреляли вниз по склону.
Сафари в Сараево — что такое Аллея снайперов
"Охота" на мирных жителей в Сараево была настолько распространена, что ряд улиц в городе получил название "Снайперская аллея" — они соединяли промышленную часть города (и далее аэропорт Сараево) со Старым городом. Снайперы прятались в высотных зданиях и на горах, окружающих Сараево.
Несмотря на постоянную сербскую осаду, жителям все равно приходилось передвигаться по городу, чтобы выжить, регулярно рискуя жизнью. Таблички с надписью "Pazi – Snajper!" ("Осторожно – снайпер!") стали обычным явлением. Люди либо быстро перебегали улицу, либо ждали бронетехнику ООН и шли за ней, используя ее как щит. Согласно данным, собранным в 1995 году, снайперы ранили 1030 человек и убили 225, 60 из которых были детьми.
Война в Боснии и Герцоговине – что известно
Война в Боснии и Герцеговине (1992–1995) стала одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе после Второй мировой войны, унесшим жизни около 100 тысяч человек и вызвавшим массовые этнические чистки.
После распада Югославии в 1991 году Босния, многонациональная республика с боснийскими мусульманами (44%), сербами (31%) и хорватами (17%), провозгласила независимость в марте 1992 года. Это спровоцировало вооруженное противостояние: сербы, поддерживаемые Белградом под руководством Слободана Милошевича, стремились к созданию "Великой Сербии" и отделению территорий.
Боевые действия начались в апреле 1992 года с осады Сараево сербскими силами. Ключевые события включали резню в Сребренице (июль 1995 года), где сербские войска под командованием Ратко Младича убили более 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков — это было признано геноцидом Международным трибуналом по бывшей Югославии.
ООН ввела миротворцев, но их мандат был ограничен. Перелом наступил после бомбардировок НАТО по сербским позициям в августе–сентябре 1995 года.
Дейтонские соглашения (ноябрь–декабрь 1995 года, Париж) завершили войну.
Трибунал в Гааге осудил десятки военных преступников, включая Милошевича (умер в 2006 году) и Младича (пожизненное в 2021 году).
Напомним, Фокус писал о сафари на людей в Сараево, а также о том, что личности некоторых итальянцев если не установили, то выяснили о них подробности. Так, один из "снайперов выходного дня" был хирургом из клиники пластической хирургии.
Подобную тактику используют и россияне в Херсоне. Они буквально охотятся на мирных жителей, атакуя их дронами.