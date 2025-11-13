Сафари на людей в Сараево: стрелять по мирным жителями приезжали из Италии и России

В Милане инициировано расследование о "снайперском туризме", когда богачи приезжали в Сараево во время войны в начале 1990-х, и фактически охотились на людей. Пятеро из них точно были из Италии.

Миланская прокуратура во главе с прокурором Алессандро Гоббисом инициировала расследование о военных преступлениях 30-летней давности. Дело было возбуждено после того, как журналист и писатель Эцио Гаваццени подал жалобу в миланскую прокуратуру. Фокус собрал все, что известно.

Сафари на людей в Сараево – иск журналиста в Италии

Их называли "снайперами выходного дня". Это были состоятельные люди, которые в период с 1993 по 1995 год за деньги стреляли ради развлечения по жителям Сараева во время войны в Югославии. Эти события, которые журналист и писатель Эцио Гаваццени осудил в своем иске, стали предметом пристального внимания миланской прокуратуры, которая расследует, как умышленное убийство, отягченное жестокостью и низменными мотивами. Цель — установить личности участников резни более 11 000 человек в период с 1993 по 1995 год.

Відео дня

Снайперы буквально охотились на людей в Сараево

Гаваццени отмечает, что знает о "сафари на людей" в Сараево с 1995 года, когда итальянская газета "Коррьере делла Сера" опубликовала репортаж о показаниях, данных Постоянному народному трибуналу, который провел два заседания: одно в Барселоне, а другое в Тренто.

Он хотел написать документальный роман, но позже пришлось отказаться от этой идеи. О событиях в Сараево ему напомнил документальный фильм "Сараевское сафари" 2022 года.

"Там были показания пары, потерявшей ребенка в коляске, а также показания человека, оказавшегося в инвалидной коляске после ранения в спину снайперской пулей", — рассказывает Гаваццени.

Гаваццени отмечает, что на "Сараевское сафари" ездили не только итальянцы. Там были миллионеры из Испании, Франции, других европейских стран, а также из России, Канады и США. Об этом также упоминается в книге "Сараевские ублюдки" Луки Леоне, изданной в 2014 году.

По его словам существовала определенная организация, которая позволяла доставлять этих людей туда, где они могли свободно расстреливать невинных.

По словам Гаваццени, тех, кто ездил на "снайперский туризм" в Сараево были десятки. И это стоило дорого – одно "сафари на людей" обошлось участникам в "стоимость трехкомнатной квартиры в центре Милана". Это были люди "очень хорошо знакомы с оружием. Люди, которым сегодня от 65 до 80 лет".

Снайперский туризм в Сараево – что говорят очевидцы

Бывший мэр Сараево Беньямина Карич готова дать показания по делу, связанному с боснийской столицей, которая находилась в осаде с 1992 по 1996 год. Она уже подавала заявление после премьеры фильма "Сараевское сафари" и теперь хочет дать показания в Милане.

А другой свидетель утверждает, что итальянские спецслужбы знали о соотечественниках-итальянцах, которые платили за стрельбу по мирным жителям Сараево.

"Боснийские спецслужбы узнали о "сафари на людей" в конце 1993 года. Все это происходило зимой 1993-го и 1994-го. Мы сообщили SISMI (Секретной службе Италии) в начале 1994 года. Ответ SISMI пришел два месяца спустя: "Мы обнаружили, что на сафари отправляются из Триеста. Мы его прервали, и сафари больше не состоится", — рассказал бывший агент боснийской разведки, который возглавляет список свидетелей, которых миланская прокуратура собирается вызвать для выяснения событий во время осады боснийской столицы в 1992–1996 годах.

Эдуард Лимонов встречался со Солободаном Милошевичем

После этой переписки, по словам источника, этот вопрос больше не обсуждался.

"Мы не получили от SISMI имен охотников или организаторов, но должен быть документ SISMI, подтверждающий, что в начале 1994 года в Триесте они обнаружили базу отправления и прервали операцию", — рассказал босниец.

Отмечается, что на сафари в Сараево из Италии отправлялись запутанным маршрутом: из Милана, Турина, Венето и Фриули в Триест, затем перелет в Белград, а затем на вертолете или по суше "снайперов выходного дня" доставляли до гор в зоне боевых действий с помощью, в том числе и за деньги, частей сербской армии.

Отмечается, что итальянские снайперы также использовали гуманитарное прикрытие. Речь идет о гуманитарных грузах, которые отправлялись из Милана, чтобы поддержать пострадавшее от войны население Сараево.

Люди в Сараево прятались за техникой ООН Фото: скриншот

"Даже сегодня свидетели находятся под давлением сербской разведки, требующей сохранить всю операцию в тайне. В фильме должно было быть интервью с пилотом, который перевозил "снайперов" из Белграда в Боснию и Герцоговину, но перед началом съемок он отказался, потому что агенты BIA (сербской разведки) угрожали убить всю его семью", — утверждает агент.

Также показания дал американский пожарный Джон Джордан, который уже рассказывал о "сафари на людей" в Сараево перед судом в Гааге в 2007 году. В то время он был добровольцем, который помогал мирным жителям и был ранен во время одной из спасательных операций. И он был первым, кто рассказал о "снайперах выходного дня".

"Я не раз видел людей, не похожих на местных. Судя по их одежде, оружию, обращению: ими управляли и направляли местные жители. Я видел это в Сараево. Другие мои сотрудники тоже видели это в районе Мостара", — рассказал Джордан.

На вопрос, "удалось ли вам визуально различать местных жителей и иностранцев в Сараево", он уже отвечал судье Патрику Робинсону: "Да, я опытный наблюдатель и способен распознать, когда человека, явно незнакомого с местностью, буквально ведут за руку люди, которые ее хорошо знают".

Он вспоминал, что снайперы-туристы были одеты в смесь гражданской и военной одежды, но главное, что их отличало, – это оружие.

"Любой может зайти в военный магазин и одеться как солдат любой армии. Но у местных жителей было специфическое оружие: когда вы видели кого-то с оружием, которое больше подходило для охоты на кабана в Шварцвальде, чем для городских боев на Балканах, и когда вы замечали, что он неуклюже передвигается по завалам, это становилось очевидным", — рассказал Джордан.

Он также рассказал об определенном выборе конкретных "целей".

"Какой мог быть мотив для стрельбы по пожарному, пытавшемуся потушить пожар в доме? Я заметил, что в некоторых случаях целью стрелков был самый младший член семьи. Если взрослый и ребенок шли вместе, стреляли в ребенка. Если шла семья, стреляли в самого младшего. В толпе девушек предполагалось, что стрелять будут по самой привлекательной", — рассказал он.

Люди в Сараево прятались за техникой ООН Фото: скриншот

Также в Сараево участников снайперского туризма прозвали "бургомистрами", потому что они также попадали в Боснию из Хорватии, куда, в свою очередь, приезжали из Германии.

Термин "бургомистры" — это сленговое выражение, которое указывает на то, что Хорватия была союзницей и дружественной страной, например, Германии — именно оттуда эти "туристы" приезжали с той стороны. В наших краях было сложно привезти туриста в Сараево, чтобы он стрелял вверх по склону, поэтому туристы стреляли вниз по склону.

Сафари в Сараево — что такое Аллея снайперов

"Охота" на мирных жителей в Сараево была настолько распространена, что ряд улиц в городе получил название "Снайперская аллея" — они соединяли промышленную часть города (и далее аэропорт Сараево) со Старым городом. Снайперы прятались в высотных зданиях и на горах, окружающих Сараево.

Предупреждающий знак на Аллее снайперов Фото: Радио Свобода

Несмотря на постоянную сербскую осаду, жителям все равно приходилось передвигаться по городу, чтобы выжить, регулярно рискуя жизнью. Таблички с надписью "Pazi – Snajper!" ("Осторожно – снайпер!") стали обычным явлением. Люди либо быстро перебегали улицу, либо ждали бронетехнику ООН и шли за ней, используя ее как щит. Согласно данным, собранным в 1995 году, снайперы ранили 1030 человек и убили 225, 60 из которых были детьми.

Война в Боснии и Герцоговине – что известно

Война в Боснии и Герцеговине (1992–1995) стала одним из самых кровопролитных конфликтов в Европе после Второй мировой войны, унесшим жизни около 100 тысяч человек и вызвавшим массовые этнические чистки.

Снайперы охотились на людей

После распада Югославии в 1991 году Босния, многонациональная республика с боснийскими мусульманами (44%), сербами (31%) и хорватами (17%), провозгласила независимость в марте 1992 года. Это спровоцировало вооруженное противостояние: сербы, поддерживаемые Белградом под руководством Слободана Милошевича, стремились к созданию "Великой Сербии" и отделению территорий.

Боевые действия начались в апреле 1992 года с осады Сараево сербскими силами. Ключевые события включали резню в Сребренице (июль 1995 года), где сербские войска под командованием Ратко Младича убили более 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков — это было признано геноцидом Международным трибуналом по бывшей Югославии.

ООН ввела миротворцев, но их мандат был ограничен. Перелом наступил после бомбардировок НАТО по сербским позициям в августе–сентябре 1995 года.

Дейтонские соглашения (ноябрь–декабрь 1995 года, Париж) завершили войну.

Трибунал в Гааге осудил десятки военных преступников, включая Милошевича (умер в 2006 году) и Младича (пожизненное в 2021 году).

Напомним, Фокус писал о сафари на людей в Сараево, а также о том, что личности некоторых итальянцев если не установили, то выяснили о них подробности. Так, один из "снайперов выходного дня" был хирургом из клиники пластической хирургии.

Подобную тактику используют и россияне в Херсоне. Они буквально охотятся на мирных жителей, атакуя их дронами.