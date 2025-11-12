Босния и Герцеговина заявила, что готова сотрудничать в расследовании преступлений, совершенных между 1992 и 1996 годами. Тогда, по словам бывшего разведчика, группы иностранцев устраивали охоту на гражданских.

Боснийская разведка в конце 1993 года предупредила Итальянскую службу военной информации и безопасности (SISMI) о по меньшей мере пяти итальянцах, которые вели огонь по гражданским на холмах вокруг столицы Сараево. Однако гораздо больше итальянских "снайперов выходного дня" платили за такие "развлечения" во время осады города в период с 1992 по 1996 год. Об этом со ссылкой на обращение писателя Эцио Гаваццени, которое стало основанием для открытия дела по факту массового убийства с циничными мотивами и жестокостью, 11 ноября сообщили в газете la Repubblica 11 ноября.

Отмечается, что Миланский прокурор Алессандро Гоббис готовится к вызову первых свидетелей, чтобы установить личности участников так называемого "сафари" во время войны. Среди низ — бывший боснийских разведчик Э.С.

"Я работал в военной разведке армии Боснии. Мы передавали информацию офицерам SISMI (ныне — AISI) в Сараево, поскольку были данные о том, что туристические группы снайперов-охотников отправлялись из Триеста", — рассказал он.

В отчете на 17 страницах говорится, что, по одним из свидетельств, "среди них были итальянцы: один человек из Турина, один из Милана и последний — из Триеста". Одного из снайперов, который стрелял с холмов над Сараево в 1993 году, идентифицировали. Он оказался "владельцем частной клиники, специализировавшейся на эстетических операциях".

Консул Боснии в Милане Даг Думрукчич заверил в "полной готовности правительства содействовать следствию".

"Мы с нетерпением ждем раскрытия правды об этом жестоком событии, чтобы закрыть счет с прошлым. Мне известно некоторую информацию, которую я сообщу следователям", — отметил он.

Прокуратура также приобщит к делу документы Международного уголовного трибунала в Гааге для бывшей Югославии. Еще тогда бывший американский пожарный Дж. Дж., который находился в Сараево во время осады, говорил о "стрелках-туристах".

