Боснія і Герцеґовина заявила, що готова співпрацювати у розслідуванні злочинів, скоєних між 1992 і 1996 роками. Тоді, зі слів колишнього розвідника, групи іноземців влаштовували полювання на цивільних.

Боснійська розвідка наприкінці 1993 року попередила Італійську службу військової інформації та безпеки (SISMI) про щонайменше п'ять італійців, які вели вогонь по цивільних на пагорбах навколо столиці Сараєво. Однак набагато більше італійських "снайперів вихідного дня" платили за такі "розваги" під час облоги міста в період з 1992 по 1996 рік. Про це з посиланням на звернення письменника Еціо Ґаваццені, яке стало підставою для відкриття справи за фактом масового вбивства з цинічними мотивами й жорстокістю, 11 листопада повідомили у газеті la Repubblica 11 листопада.

Зазначається, що Міланський прокурор Алессандро Ґоббіс готується до виклику перших свідків, щоб встановити особи учасників так званого "сафарі" під час війни. Серед низ — колишній боснійських розвідник Е.С.

"Я працював у військовій розвідці армії Боснії. Ми передавали інформацію офіцерам SISMI (нині — AISI) в Сараєво, оскільки були дані про те, що туристичні групи снайперів-мисливців вирушали з Трієста", — розповів він.

У звіті на 17 сторінок йдеться, що, за одними зі свідчень, "серед них були італійці: один чоловік із Турина, один із Мілана і останній — із Трієста". Одного зі снайперів, який стріляв з пагорбів над Сараєво в 1993 році, ідентифікували. Він виявився "власником приватної клініки, що спеціалізувалася на естетичних операціях".

Консул Боснії в Мілані Даґ Думрукчич запевнив у "повній готовності уряду сприяти слідству".

"Ми з нетерпінням чекаємо на розкриття правди про цю жорстоку подію, щоб закрити рахунок з минулим. Мені відомо деяку інформацію, яку я повідомлю слідчим", — зауважив він.

Прокуратура також долучить до справи документи Міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі для колишньої Югославії. Ще тоді колишній американський пожежник Дж. Дж., який перебував у Сараєві під час облоги, говорив про "стрільців-туристів".

