Катастрофа турецького літака в Грузії: загинули 20 військових, перевозив деталі для F-16 (відео)

Первинний огляд показав, що слідів зовнішнього впливу на військово-транспортний літак C-130 не виявлено. Причиною авіакатастрофи могла стати технічна неполадка, або погано закріплений вантаж.

Рятувальники дісталися до військового турецького літака, який вилетів із Гянджі, Азербайджан, і впав у Грузії. Усі 20 військових, які були на борту, загинули, включно з пілотом. Раніше повідомлялося, що він нібито катапультувався, повідомляє Minval Politika.

Літак не подавав сигналів лиха

Зазначається, що трагедія з катастрофою військово-транспортного літака C-130 у Грузії вже викликала хвилю домислів і конспірологічних версій. Але, скоріше за все, причиною аварії стала технічна неполадка.

Аварія турецького літака C-130 у Грузії — що відомо

Літак, що вилетів із Гянджі, перебував там близько двох годин, і за цей час до нього ніхто не наближався. Екіпаж пройшов усі стандартні та необхідні процедури перед зльотом. У складі екіпажу перебували фахівці технічної служби ВПС Туреччини, які супроводжували вантаж — запасні частини для літаків F-16.

Відео дня

Усі, хто були на борту С-130 — загинули

Первинний огляд місця аварії показав: слідів зовнішнього впливу на літак не виявлено.

За попередніми даними, літак проходив останнє технічне обслуговування 2020 року.

Чорну скриньку знайдено в полі. Журналістам дозволено перебувати на місці аварії, але не підходити ближче, ніж на 250 метрів.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що військово-транспортний літак ВПС Туреччини розбився в районі Сигнахі, за 5 кілометрів від кордону з Азербайджаном.

Хвіст С-130

Управління аеронавігації Грузії також заявило, що радіолокаційний контакт було втрачено через кілька хвилин після входу літака в повітряний простір Грузії, сигналів лиха він не подавав.

Літак С-130 — що відомо

Lockheed C-130 Hercules — військово-транспортний літак із чотирма турбогвинтовими двигунами, розроблений і вироблений американською компанією Lockheed Martin. Літак призначений для зльоту і посадки на ґрунтові або частково підготовлені злітно-посадкові смуги і призначений для перевезення військових вантажів, особового складу та евакуації.

Літак С-130 Фото: Соцсети

Понад 60 країн, включно зі США, Канадою та Австралією, активно використовували цей літак, а з 1954 року було виготовлено понад 2500 екземплярів. Турецькі ВПС використовують цей літак, здатний перевозити 74 повністю екіпірованих військовослужбовців, з 1963 року.

Міноборони Туреччини підтвердило, що турецький військовий літак C-130 впав на території Грузії. Повідомлялося, що борт TUAF543 під номером вилетів з азербайджанського міста Гянджа і зник незабаром після зльоту.

Нагадаємо, 4 листопада у США неподалік від аеропорту розбився транспортний літак UPS MD-11. Унаслідок аварії щонайменше 3 людини загинули та 11 дістали поранення.