Крушение турецкого самолета в Грузии: погибли 20 военных, перевозил детали для F-16 (видео)
Первичный осмотр показал, что следов внешнего воздействия на военно-транспортный самолет C-130 не обнаружено. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неполадка, или плохо закрепленный груз.
Спасатели добрались до военного турецкого самолета, который вылетел из Гянджи, Азербайджан, и упал в Грузии. Все 20 военных, которые были на борту, погибли, включая пилота. Ранее сообщалось, что он якобы катапультировался, сообщает Minval Politika.
Отмечается, что трагедия с крушением военно-транспортного самолета C-130 в Грузии, уже вызвала волну домыслов и конспирологических версий. Но, скорей всего, причиной крушения стала техническая неполадка.
Крушение турецкого самолета C-130 в Грузии – что известно
Самолет, вылетевший из Гянджи, находился там около двух часов, и за это время к нему никто не приближался. Экипаж прошел все стандартные и необходимые процедуры перед взлетом. В составе экипажа находились специалисты технической службы ВВС Турции, сопровождавшие груз — запасные части для самолетов F-16.
Первичный осмотр места крушения показал: следов внешнего воздействия на самолет не обнаружено.
По предварительным данным, самолет проходил последнее техническое обслуживание в 2020 году.
Черный ящик найден в поле. Журналистам позволено находиться на месте крушения, но не подходить ближе, чем на 250 метров.
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что военно-транспортный самолет ВВС Турции разбился в районе Сигнахи, в 5 километрах от границы с Азербайджаном.
Управление аэронавигации Грузии также заявило, что радиолокационный контакт был потерян через несколько минут после входа самолета в воздушное пространство Грузии, сигналов бедствия он не подавал.
Самолет С-130 – что известно
Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, разработанный и производимый американской компанией Lockheed Martin. Самолет предназначен для взлета и посадки на грунтовые или частично подготовленные взлетно-посадочные полосы и предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации.
Более 60 стран, включая США, Канаду и Австралию, активно использовали этот самолет, а с 1954 года было произведено более 2500 экземпляров. Турецкие ВВС используют этот самолет, способный перевозить 74 полностью экипированных военнослужащих, с 1963 года.
Минобороны Турции подтвердило, что турецкий военный самолет C-130 упал на территории Грузии. Сообщалось, что борт TUAF543 под номером вылетел из азербайджанского города Гянджа и исчез вскоре после взлета.
Напомним, 4 ноября в США недалеко от аэропорта разбился транспортный самолет UPS MD-11. В результате аварии по меньшей мере 3 человека погибли и 11 получили ранения.