Крушение турецкого самолета в Грузии: погибли 20 военных, перевозил детали для F-16 (видео)

Первичный осмотр показал, что следов внешнего воздействия на военно-транспортный самолет C-130 не обнаружено. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неполадка, или плохо закрепленный груз.

Спасатели добрались до военного турецкого самолета, который вылетел из Гянджи, Азербайджан, и упал в Грузии. Все 20 военных, которые были на борту, погибли, включая пилота. Ранее сообщалось, что он якобы катапультировался, сообщает Minval Politika.

Самолет не подавал сигналов бедствия

Отмечается, что трагедия с крушением военно-транспортного самолета C-130 в Грузии, уже вызвала волну домыслов и конспирологических версий. Но, скорей всего, причиной крушения стала техническая неполадка.

Крушение турецкого самолета C-130 в Грузии – что известно

Самолет, вылетевший из Гянджи, находился там около двух часов, и за это время к нему никто не приближался. Экипаж прошел все стандартные и необходимые процедуры перед взлетом. В составе экипажа находились специалисты технической службы ВВС Турции, сопровождавшие груз — запасные части для самолетов F-16.

Відео дня

Все, кто были на борту С-130 - погибли

Первичный осмотр места крушения показал: следов внешнего воздействия на самолет не обнаружено.

По предварительным данным, самолет проходил последнее техническое обслуживание в 2020 году.

Черный ящик найден в поле. Журналистам позволено находиться на месте крушения, но не подходить ближе, чем на 250 метров.

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что военно-транспортный самолет ВВС Турции разбился в районе Сигнахи, в 5 километрах от границы с Азербайджаном.

Хвост С-130

Управление аэронавигации Грузии также заявило, что радиолокационный контакт был потерян через несколько минут после входа самолета в воздушное пространство Грузии, сигналов бедствия он не подавал.

Самолет С-130 – что известно

Lockheed C-130 Hercules — военно-транспортный самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями, разработанный и производимый американской компанией Lockheed Martin. Самолет предназначен для взлета и посадки на грунтовые или частично подготовленные взлетно-посадочные полосы и предназначен для перевозки военных грузов, личного состава и эвакуации.

Самолет С-130 Фото: Соцсети

Более 60 стран, включая США, Канаду и Австралию, активно использовали этот самолет, а с 1954 года было произведено более 2500 экземпляров. Турецкие ВВС используют этот самолет, способный перевозить 74 полностью экипированных военнослужащих, с 1963 года.

Минобороны Турции подтвердило, что турецкий военный самолет C-130 упал на территории Грузии. Сообщалось, что борт TUAF543 под номером вылетел из азербайджанского города Гянджа и исчез вскоре после взлета.

Напомним, 4 ноября в США недалеко от аэропорта разбился транспортный самолет UPS MD-11. В результате аварии по меньшей мере 3 человека погибли и 11 получили ранения.