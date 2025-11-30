У Південній Кореї чоловік обманював друзів хворобою батька: шахрай отримав понад $30 тисяч

У Південній Кореї 20-річний чоловік обдурив 11 своїх знайомих, зібравши в них близько 31,5 тисячі доларів під приводом термінової оплати лікування тяжко хворого батька. Усі отримані гроші він програв в азартних іграх.

Південнокорейське видання The Chosun Daily повідомило, що в Пусані було заарештовано молодого чоловіка, який обманним шляхом зібрав зі своїх друзів і однокласників близько 42 млн вон, розповідаючи їм емоційну і правдоподібну історію про те, що його батько нібито тяжко хворий, а лікування потребує негайних витрат.

Люди охоче позичали йому гроші, не сумніваючись у щирості прохання. Однак поліція встановила: жодної копійки чоловік не витратив на медицину — всі кошти йшли на ставки та ігрові платформи.

Слідство з'ясувало, що ще до шахрайства молодий чоловік програв 30 млн вон, які накопичив під час служби в армії. Пізніше батьки виділили йому ще 40 млн вон, сподіваючись допомогти синові розв'язати фінансові проблеми, але й ці гроші були повністю програні.

Коли власні кошти вичерпалися, чоловік почав вигадувати нові способи отримати гроші — тепер уже в знайомих. Спочатку він просив невеликі суми і робив це рідко, проте пізніше звернення стали регулярними, що й викликало підозри.

Наприкінці серпня кілька потерпілих звернулися до поліції. Правоохоронці почали відстежувати переміщення підозрюваного, який активно їздив між різними регіонами, намагаючись втекти. Але 10 листопада молодого шахрая все ж вдалося затримати в місті Кімпхо.

Під час допитів він визнав, що позичав гроші, але так і не зміг пояснити мотиви обману. Справу вже передано до прокуратури, де встановлюють точний розмір збитків і готують матеріали для суду у справі про шахрайство.

Нагадаємо, 2024 року українці витратили рекордні суми на поповнення гральних рахунків. За інформацією нардепа Ярослава Железняка, ця сума перебуває в межах 19,4 мільярда гривень — це на 6,4 млрд гривень більше, ніж 2023 року.

У листопаді стало відомо, що хакери отримали доступ до 1,3 млрд паролів. Як зазначили фахівці з HIBP, це був витік із "найбільшим масивом даних", який будь-коли було оброблено.