В Южной Корее мужчина обманывал друзей болезнью отца: мошенник получил более $30 тысяч

В Южной Корее 20-летний мужчина обманул 11 своих знакомых, собрав у них около 31,5 тысячи долларов под предлогом срочной оплаты лечения тяжело больного отца. Все полученные деньги он проиграл в азартных играх.

Южнокорейское издание The Chosun Daily сообщило, что в Пусане был арестован молодой человек, который обманным путем собрал со своих друзей и одноклассников около 42 млн вон, рассказывая им эмоциональную и правдоподобную историю о том, что его отец якобы тяжело болен, а лечение требует немедленных расходов.

Люди охотно одалживали ему деньги, не сомневаясь в искренности просьбы. Однако полиция установила: ни одной копейки мужчина не потратил на медицину — все средства уходили на ставки и игровые платформы.

Следствие выяснило, что еще до мошенничества молодой человек проиграл 30 млн вон, которые накопил во время службы в армии. Позже родители выделили ему еще 40 млн вон, надеясь помочь сыну решить финансовые проблемы, но и эти деньги были полностью проиграны.

Когда собственные средства исчерпались, мужчина начал придумывать новые способы получить деньги — теперь уже у знакомых. Сначала он просил небольшие суммы и делал это редко, однако позже обращения стали регулярными, что и вызвало подозрения.

В конце августа несколько потерпевших обратились в полицию. Правоохранители начали отслеживать перемещения подозреваемого, который активно ездил между различными регионами, пытаясь скрыться. Но 10 ноября молодого мошенника все же удалось задержать в городе Кимпхо.

Во время допросов он признал, что занимал деньги, но так и не смог объяснить мотивы обмана. Дело уже передано в прокуратуру, где устанавливают точный размер ущерба и готовят материалы для суда по делу о мошенничестве.

Напомним, в 2024 году украинцы потратили рекордные суммы на пополнение игорных счетов. По информации нардепа Ярослава Железняка, эта сумма находится в пределах 19,4 миллиарда гривен — это на 6,4 млрд гривен больше, чем в 2023 году.

