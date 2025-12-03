У Росії хочуть перезапустити радянський адронний колайдер, який так і не запрацював 40 років тому

Російських фізиків вигнали з ЦЕРНу, Європейського центру ядерних досліджень, тож тепер вони спробують відродити радянський колайдер, документація на який збереглася в єдиному екземплярі і то на папері. Сам "колайдер" являє собою занедбаний тунель.

У найближчий рік Інститут фізики високих енергій російського "Курчатовського інституту" планує спрямувати 176 млн рублів бюджетних коштів на обстеження стану об'єкта "Прискорювально-накопичувальний комплекс протонів". Казус у тому, що "комплекс" не використовувався з 1990-х, пише видання The Moscow Times.

Відповідну закупівлю вже розміщено ФДБУ "Інститут фізики високих енергій імені О. О. Логунова" НДЦ "Курчатовський інститут". Згідно з технічною документацією, мета робіт — визначити, чи можливо продовжити будівництво об'єкта. Обстеження належить провести в Протвино, Московська область. До 1960-х це було секретне селище "Серпухов-7".

"Прискорювально-накопичувальний комплекс протонів" так і не побудували Фото: Соцсети

Проєкт почали реалізовувати в СРСР, ще в 1980 роки. і він багато в чому нагадує Великий адронний колайдер Європейського центру ядерних досліджень (ЦЕРН). Комплекс включає 56 об'єктів, серед яких двоступеневий протонний прискорювач на енергію 600 і 3000 гігаелектронвольт. Підземна частина являє собою кільцевий тунель завдовжки 21 км (на 6 км коротший, ніж у ЦЕРНу).

Російський Прискорювально-накопичувальний комплекс протонів" має такий вигляд Фото: Соцсети

Проєктна документація, створена 1983 року, збереглася тільки в паперовому вигляді і лише в одному примірнику.

Російський "колайдер" планували оснастити надпровідними магнітами (як у Женеві), але через заморожування проєкту, частину магнітів виробили, але не встановили.

По суті, "Прискорювально-накопичувальний комплекс протонів" зараз представляє собою бетонний підземний тунель, у якому підтримують мінімальний порядок: відкачують воду, щоб не обвалився ґрунт. Донедавна це було популярне місце для сталкерів і любителів "занедбаних місць".

Але в Протвино працює старий прискорювач У-70, який був побудований ще 1967 року. Він служить "попереднім розгінником" (інжектором). Він працює, але його потужність у сотні разів менша за сучасні гіганти. Він безпечний і використовується для медичних і прикладних досліджень.

Такий вигляд має Великий адронний колайдер у ЦЕРНі

Нагадаємо, з грудня 2024 року ЦЕРН припинив доступ до наукової роботи для близько 500 вчених, пов'язаних із російськими організаціями. Деякі з них понад 30 років брали участь у проєктах з експериментальної фізики високих енергій. Дослідники, які співпрацювали з російськими інститутами, більше не можуть відвідувати ЦЕРН і мають повернути свої французькі та швейцарські посвідки на проживання. Рішення ухвалили у зв'язку з війною Росії проти України.

