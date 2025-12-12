Брудний BMW для Навроцького: у Польщі розгорівся скандал після візиту президента до Латвії

Президент Кароль Навроцький здійснив робочий візит до Латвії, де вранці його привітав у Ризькому замку президент Едгарс Рінкявіч. Основними темами обговорення між польським і латвійським лідерами стали безпекові питання в контексті триваючої війни в Україні, міграційний тиск із Білорусі та ситуація в Балтійському морі.

Однак громадськість більше зацікавили не результати візиту, а фотографія брудного представницького авто BMW, яке чекало на Навроцького біля трапа його літака після прибуття до Риги. У польських ЗМІ з цього приводу розгорілася ціла дискусія, про яку написало і видання Onet.

На думку поляків, таке є ганьбою для польського посольства в Ризі, очолюваного Томашем Шератічем, і неповагою до президента країни.

Знімок брудного авто зібрав понад 930 тисяч переглядів і викликав настільки сильну хвилю обурення в інтернеті, що у справу змушене було втрутитися Міністерство закордонних справ Польщі.

"Чергова "сенсація", яка не витримує критики. Транспорт надає приймаюча країна. Фотографію зроблено вчора ввечері. У Латвії постійно йдуть дощі, а в аеропорту Риги немає автомийки... Сподіваюся, президент Навроцький задоволений тим, як минув його візит, бо посольство Польщі в Латвії на це впливає", — написав у Х прессекретар міністра закордонних справ Мацей Вев'яор.

Глава зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський також коротко прокоментував ситуацію.

"Робота Міністерства закордонних справ набула широкого розголосу", — зазначив він.

Шимон Шинковський, відомий як Сек, член партії "Право і справедливість" (PiS), також не став мовчати:

"Посольство Польщі в Ризі не повідомляє про візит президента Республіки Польща в соціальних мережах і відправляє за ним брудну машину... Такими є нові стандарти дипломатії і ці "глави дипломатичних місій", призначені Радославом Сікорським...".

Під час свого візиту до Латвії Кароль Навроцький зустрівся з солдатами польського військового контингенту, дислокованого на військовій базі в Адажі. Він висловив велику гордість за службу польських солдатів і заявив, що їхня присутність у Латвії є доказом того, що "Польща розуміє свої зобов'язання і захищає східний фланг НАТО".

Глава держави, до речі, поки ніяк не відреагував на галас навколо брудного лімузина.

Нагадаємо, Навроцький скоригував план свого візиту до Угорщини після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Польський президент вирішив не зустрічатися з главою угорського уряду.

Також повідомлялося, що президент і прем'єр Польщі посварилися в соцмережах.