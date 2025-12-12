Грязный BMW для Навроцкого: в Польше разгорелся скандал после визита президента в Латвию

Президент Кароль Навроцкий совершил рабочий визит в Латвию, где утром его приветствовал в Рижском замке президент Эдгарс Ринкявич. Основными темами обсуждения между польским и латвийским лидерами стали вопросы безопасности в контексте продолжающейся войны на Украине, миграционное давление из Беларуси и ситуация в Балтийском море.

Однако общественность больше заинтересовали не результаты визита, а фотография грязного представительского авто BMW, которое ждало Навроцкого у трапа его самолета после прибытия в Ригу. В польских СМИ по этому поводу разгорелась целая дискуссия, о которой написало и издание Onet.

По мнению поляков, подобное является позором для польского посольства в Риге, возглавляемого Томашем Шератичем, и неуважением к президенту страны.

Снимок грязного авто собрал свыше 930 тысяч просмотров и вызвал настолько сильную волну возмущения в интернете, что в дело вынуждено было вмешаться Министерство иностранных дел Польши.

Відео дня

"Очередная "сенсация", которая не выдерживает критики. Транспорт предоставляет принимающая страна. Фотография сделана вчера вечером. В Латвии постоянно идут дожди, а в аэропорту Риги нет автомойки… Надеюсь, президент Навроцкий доволен тем, как прошел его визит, потому что посольство Польши в Латвии на это влияет", – написал в Х пресс-секретарь министра иностранных дел Мацей Вевиор.

Глава внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский также кратко прокомментировал ситуацию.

"Работа Министерства иностранных дел получила широкую огласку", — отметил он.

Шимон Шинковский, известный как Сек, член партии "Право и справедливость" (PiS), также не стал молчать:

"Посольство Польши в Риге не сообщает о визите президента Республики Польша в социальных сетях и отправляет за ним грязную машину… Таковы новые стандарты дипломатии и эти "главы дипломатических миссий", назначенные Радославом Сикорским…".

Во время своего визита в Латвию Кароль Навроцкий встретился с солдатами польского военного контингента, дислоцированного на военной базе в Адажи. Он выразил большую гордость за службу польских солдат и заявил, что их присутствие в Латвии является доказательством того, что "Польша понимает свои обязательства и защищает восточный фланг НАТО".

Глава государства, кстати, пока никак не отреагировал на шумиху вокруг грязного лимузина.

Напомним, Навроцкий скорректировал план своего визита в Венгрию после того, как премьер-министр Виктор Орбан встретился с лидером РФ Владимиром Путиным. Польский президент решил не встречаться с главой венгерского правительства.

Также сообщалось, что президент и премьер Польши поссорились в соцсетях.