Розлив мазуту та блекаут у Пензі: що відомо про аварію поїздів і вимкнення світла (фото)

Два локомотиви і 23 цистерни з мазутом зійшли з рейок на станції Чаїс у Пензенській області Росії. Водночас 166 населених пунктів регіону було знеструмлено через негоду.

Удень 13 грудня під час проведення маневрових робіт на станції Чаїс у Пензенській області РФ локомотив в'їхав у вантажний поїзд. Про це повідомили в РЖД.

Унаслідок аварії сталося сходження 23 цистерн, у яких перевозили мазут. Рух пасажирських поїздів на ділянці було затримано.

Представники залізниці повідомили, що площа поширення мазуту становить 750 кв. м.

За фактом зіткнення поїздів Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди.

Тим часом у Пензенській області внаслідок сильного шквалистого вітру і хуртовини стався обрив ліній електропередач. Стихія торкнулася понад 19 000 будинків у 166 населених пунктах, повідомив губернатор області Олег Мельниченко.

Пенза без світла

Місцеві жителі скаржилися, що світла немає в багатьох районах міста і через це у магазинах нічого не можна було купити. Також, нарікали пензенці, вдома неможливо приготувати їжу, а в приміщеннях холодно.

За інформацією губернатора, увечері без світла залишалися ще понад 7 000 будинків у 45 населених пунктах.

Нагадаємо, увечері 12 грудня і після опівночі Саратовську область Росії атакували безпілотники. У мережі повідомляли про удари по нафтопереробному заводу.

Крім того, безпілотники атакували НПЗ у Ярославлі.