Разлив мазута и блэкаут в Пензе: что известно о крушении поездов и отключении света (фото)

Два локомотива и 23 цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Чаис в Пензенской области России. В то же время 166 населенных пунктов региона были обесточены из-за непогоды.

Днем 13 декабря во время проведения маневровых работ на станции Чаис в Пензенской области РФ локомотив въехал в грузовой поезд. Об этом сообщили в РЖД.

В результате аварии произошел сход 23 цистерн, в которых перевозили мазут. Движение пассажирских поездов на участке было задержано.

Представители железной дороги сообщили, что площадь распространения мазута составляет 750 кв. м.

По факту столкновения поездов Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

Тем временем в Пензенской области в результате сильного шквалистого ветра и пурги произошел обрыв линий электропередач. Стихией было затронуто более 19 000 домов в 166 населенных пунктах, сообщил губернатор области Олег Мельниченко.

Пенза без света

Местные жители жаловались, что света нет во многих районах города и в связи с этим в магазинах ничего нельзя было купит. Также, сетовали пензенцы, в дома невозможно приготовить еду, а в помещениях холодно.

Сообщение в соцсетях

По информации губернатора, вечером без света оставались еще более 7 000 домов в 45 населенных пунктах.

Напомним, вечером 12 декабря и после полуночи Саратовскую область России атаковали беспилотники. В сети сообщали об ударах по нефтеперерабатывающему заводу.

Кроме того, беспилотники атаковали НПЗ в Ярославле.