Загрожує довічне ув'язнення: у Китаї судять "останнього демократа" Джиммі Лая

Джиммі Лай, гонконзький медіамагнат, який виступає за демократію, може бути засуджений до довічного ув'язнення після того, як його визнали винним у злочинах, пов'язаних із національною безпекою і підбурюванням до заколоту.

Справа Джиммі Лая, громадянина Великої Британії, одне з найпильніше відслідковуваних судових рішень з моменту повернення Гонконгу під китайське правління 1997 року, повідомляє The Guardian.

Джиммі Лая можуть засудити на довічний термін

Велика Британія знову підтвердила свою позицію про те, що судове переслідування було "політично мотивованим", і закликала до негайного звільнення Лая. Вирок Лаю було ухвалено всього за кілька тижнів до очікуваного візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в Пекін.

Власник газети Apple Daily 78-річний Джиммі Лай перебуває у в'язниці з кінця 2020 року під вартою і відбуває кілька термінів, пов'язаних із протестами, загальною тривалістю майже 10 років. Вирок, ухвалений у понеділок, у якому судді назвали його "організатором" змов, спрямованих на дестабілізацію китайського уряду, став результатом суперечливого судового процесу, що тривав понад два роки.

У понеділок Лай з'явився в окружному суді Західного Коулуна в сірому піджаку, у супроводі озброєної охорони, сидячи на лаві підсудних за скляними стінами, а його сім'я перебувала неподалік. Натовпи прихильників і глядачів, деякі з яких стояли в черзі цілу ніч, заповнили головний зал суду і кілька додаткових приміщень, щоб побачити, як оголошують вердикт.

Джиммі Лай у залі суду Фото: Human Rights Watch

Лаю висунули обвинувачення за одним пунктом у змові з метою публікації підбурювальних матеріалів і за двома пунктами у змові з іноземними державами відповідно до карального закону про національну безпеку (NSL), ухваленого в місті у 2020 році, а також закону про підбурювання до заколоту британської колоніальної епохи, який останніми роками знову почала застосовувати влада.

Прокуратура звинуватила Лая у використанні свого ЗМІ, газети Apple Daily, і зв'язків із зарубіжними політичними колами для лобіювання урядів з метою введення санкцій та інших каральних заходів проти китайської та гонконзької влади.

Він не визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачення, але у своєму 855-сторінковому вироку судді, яких уряд призначає для розгляду справ, що стосуються національної безпеки, заявили, що докази були "очевидні".

При цьому остання велика опозиційна партія Гонконгу розпалася під тиском Китаю. Голова Демократичної партії Ло Кін-хей проведе пресконференцію 21 грудня після голосування про розпуск партії.

"У нас немає жодних сумнівів у тому, що перший обвинувачений ніколи не вагався у своєму намірі дестабілізувати правління КПК (Комуністичної партії Китаю), і, попри ухвалення закону про національну безпеку, він мав намір і далі це робити, хоча і менш явно", — заявила в понеділок суддя Верховного суду Естер Тох, зачитуючи письмове рішення суду.

Наступне судове засідання призначено на 12 січня, і у Лая є можливість подати апеляцію.

Протести в Гонконзі

Рішення привітали голова адміністрації Гонконгу Джон Лі та начальник поліції безпеки Стів Лі, які назвали суддів "професіоналами".

У Пекіні представник міністерства закордонних справ заявив, що уряд Китаю підтримує зусилля влади Гонконгу щодо "покарання за злочинні діяння, які загрожують національній безпеці".

Правозахисні організації засудили вирок, а Комітет із захисту журналістів назвав його "фіктивним обвинувальним вироком" і "ганебним актом переслідування".

Три компанії, що належать Apply Daily — Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited і AD Internet Limited, — які обвинувачували разом із Лаєм, також були визнані винними за двома пунктами обвинувачення у змові з іноземними компаніями.

