Грозит пожизненное заключение: в Китае судят "последнего демократа" Джимми Лая

Джимми Лай, гонконгский медиамагнат, выступающий за демократию, может быть приговорен к пожизненному заключению после того, как был признан виновным в преступлениях, связанных с национальной безопасностью и подстрекательством к мятежу.

Дело Джимми Лая, гражданина Великобритании, одно из самых пристально отслеживаемых судебных решений с момента возвращения Гонконга под китайское правление в 1997 году, сообщает The Guardian.

Джимми Лая могут осудить на пожизненный срок

Великобритания вновь подтвердила свою позицию о том, что судебное преследование было "политически мотивированным", и призвала к немедленному освобождению Лая. Приговор Лаю был вынесен всего за несколько недель до ожидаемого визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Пекин.

Владелец газеты Apple Daily 78-летний Джимми Лай находится в тюрьме с конца 2020 года под стражей и отбывает несколько сроков, связанных с протестами, общей продолжительностью почти 10 лет. Приговор, вынесенный в понедельник, в котором судьи назвали его "организатором" заговоров, направленных на дестабилизацию китайского правительства, стал результатом спорного судебного процесса, длившегося более двух лет.

В понедельник Лай появился в окружном суде Западного Коулуна в сером пиджаке, в сопровождении вооруженной охраны, сидя на скамье подсудимых за стеклянными стенами, а его семья находилась неподалеку. Толпы сторонников и зрителей, некоторые из которых стояли в очереди всю ночь, заполнили главный зал суда и несколько дополнительных помещений, чтобы увидеть, как оглашают вердикт.

Джимми Лай в зале суда Фото: Human Rights Watch

Лаю было предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью публикации подстрекательских материалов и по двум пунктам в сговоре с иностранными государствами в соответствии с карательным законом о национальной безопасности (NSL), принятым в городе в 2020 году, а также с законом о подстрекательстве к мятежу британской колониальной эпохи, который в последние годы вновь стал применяться властями.

Прокуратура обвинила Лая в использовании своего СМИ, газеты Apple Daily, и связей с зарубежными политическими кругами для лоббирования правительств с целью введения санкций и других карательных мер против китайских и гонконгских властей .

Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, но в своем 855-страничном приговоре судьи, назначаемые правительством для рассмотрения дел, касающихся национальной безопасности, заявили, что доказательства были "очевидны".

При этом последняя крупная оппозиционная партия Гонконга распалась под давлением Китая. Председатель Демократической партии Ло Кин-хей проведет пресс-конференцию 21 декабря после голосования о роспуске партии.

"У нас нет никаких сомнений в том, что первый обвиняемый никогда не колебался в своем намерении дестабилизировать правление КПК (Коммунистической партии Китая), и, несмотря на принятие закона о национальной безопасности, он намеревался продолжать это делать, хотя и менее явно", — заявила в понедельник судья Верховного суда Эстер Тох, зачитывая письменное решение суда.

Следующее судебное заседание назначено на 12 января, и у Лая есть возможность подать апелляцию.

Протесты в Гонконге

Решение было приветствовано главой администрации Гонконга Джоном Ли и начальником полиции безопасности Стивом Ли, которые назвали судей "профессионалами".

В Пекине представитель министерства иностранных дел заявил, что правительство Китая поддерживает усилия властей Гонконга по "наказанию за преступные деяния, угрожающие национальной безопасности".

Правозащитные организации осудили приговор, а Комитет по защите журналистов назвал его "фиктивным обвинительным приговором" и "позорным актом преследования".

Три компании, принадлежащие Apply Daily – Apple Daily Limited, Apple Daily Printing Limited и AD Internet Limited, – которые обвинялись вместе с Лаем, также были признаны виновными по двум пунктам обвинения в сговоре с иностранными компаниями.

