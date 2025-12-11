Core 5: Администрация Трампа хочет создать аналог G7, куда бы вошли Китай и Россия, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала идею создания новой группы стран, которая бы объединила традиционных противников. В частности, в нее должны были войти Китай и Россия.

Группа могла бы называться "Core 5" — в нее вошло бы пять стран по аналогии с G7. Об этом пишет издание Defence One.

Идея создания группы появилась в неопубликованной версии Стратегии национальной безопасности, которую Белый дом опубликовал на прошлой неделе.

Новосозданная группа должна была бы противопоставить себя "Большой семерке". Кроме США, России и Китая в нее должны были бы войти Индия и Япония.

Разница от G7, в которую входит США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада, заключалась бы в том, по какому принципу страны присоединялись бы к союзу. Если для присоединения к G7 используется принцип привлечения богатых демократий, то в Core 5 вступали бы страны с численностью населения более 100 млн человек и экономическим потенциалом.

Планировалось, что Core 5 должно собираться, чтобы обсудить мировые проблемы. Первая встреча должна была пройти с целью стабилизации Ближнего Востока. На саммите должны были бы обсуждать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

В то же время чиновники команды Трампа отрицают наличие альтернативных версий документа.

