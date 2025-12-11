Core 5: Адміністрація Трампа хоче створити аналог G7, куди б увійшли Китай та Росія, — ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала ідею створення нової групи країн, яка б об'єднала традиційних супротивників. Зокрема, до неї мали увійти Китай та Росія.

Група могла би мати назву "Core 5" — до неї увійшло б п'ять країн за аналогією до G7. Про це пише видання Defence One.

Ідея створення групи з'явилася в неопублікованій версії Стратегії національної безпеки, яку Білий дім опублікував минулого тижня.

Новостворена група мала би протиставити себе "Великій сімці". Крім США, Росії та Китаю до неї мали б увійти Індія та Японія.

Різниця від G7, до якої входить США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Канада, полягала б в тому, за яким принципом країни долучалися б до союзу. Якщо для долучення до G7 використовується принцип залучення багатих демократій, то в Core 5 вступали б країни з чисельністю населення понад 100 млн осіб та економічним потенціалом.

Планувалося, що Core 5 має збиратися, щоб обговорити світові проблеми. Перша зустріч мала пройти з метою стабілізації Близького Сходу. На саміті мали б обговорювати нормалізацію відносин між Ізраїлем та Саудівською Аравією.

Водночас посадовці команди Трампа заперечують наявність альтернативних версій документа.

