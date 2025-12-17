Рожевий туман налякав британців: метеорологи дали пояснення (відео)

Жителі Великої Британії були спантеличені рідкісним погодним явищем, яке перетворило грудневе небо на яскраво-рожевий колір. Через теплу погоду, на країну опустився туман, який також здавався рожевим.

Але фахівці з Метеорологічної служби Великої Британії пояснили, що нічого містичного або лякаючого в рожевому тумані немає, оскільки цьому явищу є наукове пояснення, пише Daily Mail.

Рожевий туман іноді можна спостерігати в різних частинах світу

За словами метеорологів, "рожевий туман" виникає, коли сонячне світло проходить крізь дрібні частинки, як-от пил або волога в повітрі.

"Коли сонячне світло проходить через безліч шарів, воно відфільтровує синій колір і розсіює його, залишаючи тільки червоний. По суті, це схід сонця, що пройшов через атмосферу і туман, що і надає йому цього рожевого відтінку", — сказав представник Метеорологічної служби Грем Медж.

У соціальних мережах британці публікували свої фотографії цього захоплюючого видовища, яке вкрило небо над регіонами на південному сході Англії. Багато хто спеціально додавав підпис "без фільтрів", тому що фото і відео мали абсолютно фантастичний вигляд.

Грем зазначив, що рожевий туман залежить від погодних умов у конкретній місцевості і це видовище легко пропустити.

Так, минулого року рожевий туман опустився на кілька районів у Британській Колумбії в Канаді.

Рожевий туман неможливо передбачити

Даріус Махдаві, фахівець із клімату, назвав рожевий туман "неймовірно рідкісним явищем".

"Сонячному світлу доводиться проходити через кілька шарів атмосфери — або, в цьому випадку, через зважені краплі води, з яких складається туман. Деякі кольори, особливо сині, потім розсіюються, залишаючи червоним, помаранчевим і рожевим тільки ті, що досягають ваших очей. Але умови мають бути ідеальними, і їх практично неможливо передбачити, тому все зводиться до того, щоб опинитися в потрібному місці в потрібний час", — розповів він.

Рожевий туман бачили в Канаді минулого року Фото: Reddit

Так, багато хто зі свідків рожевого туману розповів, що рідкісне явище тривало від 10 до 15 хвилин, а потім туман просто став сірим, як у будь-який інший день.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що антициклон над південною Європою, ближче до Балкан і надалі визначатиме погоду в Україні.

Раніше повідомлялося, що порівняно тепла погода протримається ще кілька днів. Тож синоптики радять насолоджуватися теплими днями.