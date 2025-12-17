Розовый туман напугал британцев: метеорологи дали объяснение (видео)
Жители Великобритании были озадачены редким погодным явлением, которое превратило декабрьское небо в ярко-розовый цвет. Из-за теплой погоды, на страну опустился туман, который также казался розовым.
Но специалисты из Метеорологической службы Великобритании объяснили, что ничего мистического, или пугающего в розовом тумане нет, так как этому явлению есть научное объяснение, пишет Daily Mail.
По словам метеорологов, "розовый туман" возникает, когда солнечный свет проходит сквозь мелкие частицы, такие как пыль или влага в воздухе.
"Когда солнечный свет проходит через множество слоев, он отфильтровывает синий цвет и рассеивает его, оставляя только красный. По сути, это восход солнца, прошедший через атмосферу и туман, что и придает ему этот розоватый оттенок", — сказал представитель Метеорологической службы Грэм Мэдж.
В социальных сетях британцы публиковали свои фотографии этого захватывающего зрелища, которое покрыло небо над регионами на юго-востоке Англии. Многие специально добавляли подпись "без фильтров", потому что фото и видео выглядели совершенно фантастически.
Грэм отметил, что розовый туман зависит от погодных условий в конкретной местности и это зрелище легко пропустить.
Так, в прошлом году розовый туман опустился на несколько районов в Британской Колумбии в Канаде.
Дариус Махдави, специалист по климату, назвал розовый туман "невероятно редким явлением".
"Солнечному свету приходится проходить через несколько слоев атмосферы – или, в данном случае, через взвешенные капли воды, из которых состоит туман. Некоторые цвета, особенно синие, затем рассеиваются, оставляя красным, оранжевым и розовым только те, что достигают ваших глаз. Но условия должны быть идеальными, и их практически невозможно предсказать, поэтому все сводится к тому, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время", — рассказал он.
Так, многие из свидетелей розового тумана рассказали, что редкое явление длилось от 10 до 15 минут, а потом туман просто стал серым, как в любой другой день.
