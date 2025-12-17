Розовый туман напугал британцев: метеорологи дали объяснение (видео)

Жители Великобритании были озадачены редким погодным явлением, которое превратило декабрьское небо в ярко-розовый цвет. Из-за теплой погоды, на страну опустился туман, который также казался розовым.

Но специалисты из Метеорологической службы Великобритании объяснили, что ничего мистического, или пугающего в розовом тумане нет, так как этому явлению есть научное объяснение, пишет Daily Mail.

Розовый туман иногда можно наблюдать в разных частях света

По словам метеорологов, "розовый туман" возникает, когда солнечный свет проходит сквозь мелкие частицы, такие как пыль или влага в воздухе.

"Когда солнечный свет проходит через множество слоев, он отфильтровывает синий цвет и рассеивает его, оставляя только красный. По сути, это восход солнца, прошедший через атмосферу и туман, что и придает ему этот розоватый оттенок", — сказал представитель Метеорологической службы Грэм Мэдж.

В социальных сетях британцы публиковали свои фотографии этого захватывающего зрелища, которое покрыло небо над регионами на юго-востоке Англии. Многие специально добавляли подпись "без фильтров", потому что фото и видео выглядели совершенно фантастически.

Грэм отметил, что розовый туман зависит от погодных условий в конкретной местности и это зрелище легко пропустить.

Так, в прошлом году розовый туман опустился на несколько районов в Британской Колумбии в Канаде.

Розовый туман невозможно предсказать

Дариус Махдави, специалист по климату, назвал розовый туман "невероятно редким явлением".

"Солнечному свету приходится проходить через несколько слоев атмосферы – или, в данном случае, через взвешенные капли воды, из которых состоит туман. Некоторые цвета, особенно синие, затем рассеиваются, оставляя красным, оранжевым и розовым только те, что достигают ваших глаз. Но условия должны быть идеальными, и их практически невозможно предсказать, поэтому все сводится к тому, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время", — рассказал он.

Розовый туман видели в Канаде в прошлом году Фото: Reddit

Так, многие из свидетелей розового тумана рассказали, что редкое явление длилось от 10 до 15 минут, а потом туман просто стал серым, как в любой другой день.

