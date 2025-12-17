Плати, або суд: Роман Абрамович винен мільярди українцям, — Кір Стармер

Російському олігарху Роману Абрамовичу наказано перевести заморожені активи на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів, що залишилися після продажу ФК "Челсі". В іншому разі йому загрожує судовий позов.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "час закінчується" для передачі активів, пише The Sun.

Сер Кір Стармер заявив, що Велика Британія офіційно видасть ліцензію на переказ коштів в останній спробі змусити олігарха виконати вимоги, при цьому гроші підуть на гуманітарні потреби в Україні.

"Я можу оголосити, що ми видаємо ліцензію на переказ 2,5 мільярдів фунтів стерлінгів, отриманих від продажу футбольного клубу "Челсі". Ці кошти були заморожені з 2022 року. Моє послання Абрамовичу таке: час іде. Виконайте дану вами обіцянку і виплатіть борг зараз, а якщо ні, ми готові звернутися до суду. Таким чином, кожна копійка доходить до тих, чиї життя були зруйновані незаконною війною Путіна", — сказав Стармер і додав, що це "гарний день для правосуддя і для народу України".

За його словами, ці російські 2,5 мільярда фунтів стерлінгів занадто довго "простоювали", заморожені на банківському рахунку у Великій Британії".

"Ці гроші мають бути виплачені народу України — щоб допомогти покрити жахливі наслідки російської агресії, які з кожним днем зростають", — зазначив Стармер.

За його словами, гроші підуть українському народові: для закупівлі життєво важливих гуманітарних товарів, підтримки постраждалих, які втратили близьких і переміщених осіб унаслідок війни з Росією.

"Роман Абрамович понад три роки тому обіцяв пожертвувати ці гроші на підтримку народу України, але так і не поворухнув пальцем. Тепер у нього є останній шанс вчинити правильно. Якщо він цього не зробить, ми готові вжити заходів для забезпечення виконання цього зобов'язання", — резюмував Стармер".

Абрамович на матчі "Челсі" Фото: playmaker

Російський олігарх постійно зазнає юридичних погроз з боку уряду після продажу ФК "Челсі" три роки тому.

З моменту продажу гроші зберігалися на банківському рахунку у Великій Британії, а мільярдер потрапив під санкції після вторгнення в Україну 2022 року.

Рішення про арешт активів підтвердив сер Кір Стармер. Затримки з отриманням грошових коштів були викликані розбіжностями між урядовими юристами та юридичною командою Абрамовича.

Влітку канцлерка казначейства Рейчел Рівз і тодішній міністр закордонних справ Девід Ламмі виступили зі спільною заявою щодо спрямування грошових коштів українцям, які постраждали від війни.

Абрамович, який розбагатів на видобутку нафти і газу в РФ, раніше заявляв, що хоче, щоб ці гроші дісталися "всім жертвам" війни. Спочатку його піддали санкціям за ймовірну вигоду, отриману завдяки тісним зв'язкам із російським лідером Володимиром Путіним .

Наразі Велика Британія заморозила російські активи на суму близько 24 мільярдів фунтів стерлінгів, а ЄС — понад 150 мільярдів фунтів стерлінгів.

