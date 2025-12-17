Плати, или суд: Роман Абрамович должен миллиарды украинцам, — Кир Стармер

Российскому олигарху Роману Абрамовичу предписано перевести замороженные активы на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, оставшиеся после продажи ФК "Челси". В противном случае ему угрожает судебный иск.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "время на исходе" для передачи активов, пишет The Sun.

Сэр Кир Стармер заявил, что Великобритания официально выдаст лицензию на перевод средств в последней попытке заставить олигарха выполнить требования, при этом деньги пойдут на гуманитарные нужды в Украине.

"Я могу объявить, что мы выдаем лицензию на перевод 2,5 миллиардов фунтов стерлингов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси". Эти средства были заморожены с 2022 года. Мое послание Абрамовичу таково: время идет. Выполните данное вами обещание и выплатите долг сейчас, а если нет, мы готовы обратиться в суд. Таким образом, каждая копейка доходит до тех, чьи жизни были разрушены незаконной войной Путина", - сказал Стармер и добавил, что это "хороший день для правосудия и для народа Украины".

По его словам, эти российские 2,5 миллиарда фунтов стерлингов слишком долго "простаивали", замороженные на банковском счете в Великобритании".

"Эти деньги должны быть выплачены народу Украины – чтобы помочь покрыть ужасные последствия российской агрессии, которые с каждым днем ​​растут", - отметил Стармер.

По его словам деньги пойдут украинскому народу: для закупки жизненно важных гуманитарных товаров, поддержки пострадавших, потерявших близких и перемещенных лиц в результате войны с Россией.

"Роман Абрамович более трех лет назад обещал пожертвовать эти деньги на поддержку народа Украины, но так и не пошевелил пальцем. Теперь у него есть последний шанс поступить правильно. Если он этого не сделает, мы готовы принять меры для обеспечения выполнения этого обязательства", — резюмировал Стармер".

Абрамович на матче "Челси" Фото: playmaker

Российский олигарх постоянно подвергается юридическим угрозам со стороны правительства после продажи ФК "Челси" три года назад.

С момента продажи деньги хранились на банковском счете в Великобритании, а миллиардер попал под санкции после вторжения в Украину в 2022 году.

Решение об аресте активов подтвердил сэр Кир Стармер. Задержки с получением денежных средств были вызваны разногласиями между правительственными юристами и юридической командой Абрамовича.

Летом канцлер казначейства Рейчел Ривз и тогдашний министр иностранных дел Дэвид Ламми выступили с совместным заявлением о направлении денежных средств украинцам , пострадавшим от войны.

Абрамович, разбогатевший на добыче нефти и газа в РФ, ранее заявлял, что хочет, чтобы эти деньги достались "всем жертвам" войны. Первоначально он был подвергнут санкциям за предполагаемую выгоду, полученную благодаря тесным связям с российским лидером Владимиром Путиным .

На данный момент Великобритания заморозила российские активы на сумму около 24 миллиардов фунтов стерлингов, а ЕС — более 150 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Янукович проиграл десятилетнюю судебную борьбу за отмену введенных против него европейских санкций. Такой же результат получил и российский олигарх Роман Абрамович.

Также Фокус писал о том, чем может обернуться история с Романом Абрамовичем и его замороженными миллиардами.