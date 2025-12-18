"Будь ласка, не атакуйте мене": політики в Брюсселі обурилися через "дуель" на мікрофонах (відео)

Журналістів у Брюсселі помістили за загородженням, через що вони використовували штанги для мікрофонів, чим неабияк повеселили і навіть розлютили світових лідерів.

Коли світові лідери, включно з Емманюелем Макроном та Урсулою фон дер Ляєн, виходили до журналістів під час саміту в Брюсселі, то зіштовхнулися з хаосом, коли репортери намагалися посунути свої мікрофони ближче і влаштували "дуель", як видно на відео, опублікованому агентством АР.

Зазвичай учасники саміту спокійно реагують на ажіотаж у лавах журналістів, але в Брюсселі ситуація вийшла з-під контролю, і мікрофони, що стикаються перед обличчям світових лідерів, викликали в них невдоволення. Про що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президент Франції Емманюель Макрон заявили прямо.

Урсула фон дер Ляєн відреагувала стримано, почекавши, поки журналісти не вгамуються, як і Віктор Орбан.

А Дональд Туск, побачивши "дуель" на мікрофонах, пожартував: "Будь ласка, не атакуйте мене".

Емманюель Макрон відреагував одразу, коли черговий мікрофон на штанзі мало не влучив йому в обличчя: "Вибачте, це... це... Я... Я пропоную, можливо, хто-небудь, хто може встановити мікрофони з камерами, тому що зараз мої мікрофони постійно рухаються. Нам просто потрібно щось, що буде працювати", — сказав президент Франції.

Макрон обурився, коли мікрофони тикалися йому в обличчя Фото: Скриншот

Наприкінці опублікованого АР відео видно, що журналісти й оператори перебували за огорожею і були змушені використовувати мікрофони на штангах, через що й виник хаос.

