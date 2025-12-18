"Пожалуйста, не атакуйте меня": политики в Брюсселе возмутились из-за "дуэли" на микрофонах (видео)

Журналистов в Брюсселе поместили за заграждением, из-за чего они использовали штанги для микрофонов, чем изрядно повеселили и даже разозлили мировых лидеров.

Когда мировые лидеры, включая Эмманюэля Макрона и Урсулу фон дер Ляйен, выходили к журналистам во время саммита в Брюсселе, то столкнулись с хаосом, когда репортеры пытались подвинуть свои микрофоны поближе и устроили "дуэль", как видно на видео, опубликованном агентством АР.

Обычно участники саммита спокойно реагируют на ажиотаж в рядах журналистов, но в Брюсселе ситуация вышла из-под контроля и сталкивающиеся перед лицом мировых лидеров микрофоны вызвали у них недовольство. О чем премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили прямо.

Урсула фон дер Ляйен отреагировала сдержанно, подождав, пока журналисты не угомонятся, как и Виктор Орбан.

Відео дня

А Дональд Туск, увидев "дуэль" на микрофонах, пошутил: "Пожалуйста, не атакуйте меня".

Эмманюэль Макрон отреагировал сразу, когда очередной микрофон на штанге чуть не угодил ему в лицо: "Извините, это... это... Я... Я предлагаю, возможно, кто-нибудь, кто может установить микрофоны с камерами, потому что сейчас мои микрофоны постоянно двигаются. Нам просто нужно что-то, что будет работать", — сказал президент Франции.

Макрон возмутился, когда микрофоны тыкались ему в лицо Фото: Скриншот

В конце опубликованного АР видео видно, что журналисты и операторы находились за ограждением и были вынуждены использовать микрофоны на штангах, из-за чего и возник хаос.

