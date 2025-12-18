Украина рискует сократить производство БпЛА из-за недостатка средств, — Зеленский

Президент Украины предупредил, что дальнобойные украинские возможности могут уменьшиться при отсутствии репарационного займа и финансирования весной. И отметил, что финансирование Украины в интересах Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, что при отсутствии финансирования Украина будет вынуждена в несколько раз уменьшить производство боевых дронов, а также сократить собственные дальнобойные возможности.

"Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что есть несколько форм, по которым Украина может получить финансирование. Одним из вариантов является механизм репарационных займов.

Відео дня

Также Зеленский сообщил, что большинство европейских лидеров поддерживают репарационный заем для Украины за счет российских активов, впрочем, по его словам, есть лидеры, которые поддерживают другие инструменты.

Президент Украины также отметил, что к некоторым системам ПВО сейчас уже нет ракет.

"Без помощи Украине будет трудно... ЕС будет платить кровью, а не деньгами из-за агрессии РФ", — сказал Зеленский.

Он сообщил, что если весной не поступит финансирование, то Украина окажется в затруднительном положении.

"Если дальнобойные мы сегодня используем наши возможности, и так же они работают, но с нашей стороны, как санкционные пакеты по энергетике наших европейских и американских партнеров, мы со своей стороны делаем все, чтобы уменьшить энергоресурс России. Всего этого просто не будет", — предупредил Зеленский.

Как известно, в ЕС уже заблокировано около 300 миллиардов евро российских активов, из которых более 140 миллиардов — генерируют прибыль. Именно эти средства предлагается использовать для помощи Украине, не нарушая международного права.

На вопрос журналиста о том, что он сказал бы бельгийцам в связи с их беспокойством относительно использования замороженных российских активов, Владимир Зеленский ответил: "Я бы рассмотрел этот вопрос с точки зрения морали и справедливости".

"Конечно, Украина имеет право на эти деньги, потому что Россия нас уничтожает, и использовать эти средства против их атак является абсолютно справедливым. Можно опасаться определенных судебных шагов со стороны Российской Федерации, но это не так страшно, как когда Россия находится у ваших границ. Поэтому пока Украина защищает Европу, вы должны помочь Украине", — сказал Зеленский.

Интересно, что на использование российских активов отреагировали в Китае. Там выступили против. Представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь заявил, что Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые нарушают международное право и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китаю не выгодна слабая Россия, которая проигрывает войну, потому что Пекин имеет большое экономическое и дипломатическое противостояние с США. Имея влияние на Путина, Пекин его не использует.