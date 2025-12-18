Україна ризикує скоротити виробництво БпЛА через нестачу коштів, — Зеленський

Президент України попередив, що далекобійні українські можливості можуть зменшитися за відсутності репараційної позики та фінансування навесні. І зауважив, що фінансування України в інтересах Європи.

Президент України Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у Брюсселі, що за відсутності фінансування Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.

"Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що є кілька форм, за якими Україна може отримати фінансування. Одним із варіантів є механізм репараційних позик.

Відео дня

Також Зеленський повідомив, що більшість європейських лідерів підтримують репараційну позику для України коштом російських активів, втім, за його словами, є лідери, які підтримують інші інструменти.

Президент України також зазначив, що до деяких систем ППО наразі вже немає ракет.

"Без допомоги Україні буде важко… ЄС платитиме кров’ю, а не грошима через агресію РФ", — сказав Зеленський.

Він повідомив, що якщо навесні не надійде фінансування, то Україна опиниться у скрутному становищі.

"Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде", — попередив Зеленський.

Як відомо, в ЄС уже заблоковано близько 300 мільярдів євро російських активів, з яких понад 140 мільярдів — генерують прибуток. Саме ці кошти пропонується використовувати для допомоги Україні, не порушуючи міжнародного права.

На запитання журналіста про те, що він сказав би бельгійцям у зв'язку з їх занепокоєнням щодо використання заморожених російських активів, Володимир Зеленський відповів: "Я б розглянув це питання з погляду моралі та справедливості".

"Звичайно, Україна має право на ці гроші, тому що Росія нас знищує, і використовувати ці кошти проти їхніх атак є абсолютно справедливим. Можна побоюватися певних судових кроків з боку Російської Федерації, але це не так страшно, як коли Росія перебуває біля ваших кордонів. Тому поки Україна захищає Європу, ви повинні допомогти Україні", — сказав Зеленський.

Цікаво, що на використання російських активів відреагували у Китаї. Там виступили проти. Представник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь заявив, що Китай послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право і не санкціоновані Радою Безпеки ООН.

Не так давно президент України Володимир Зеленський заявив, що Китаю не вигідна слабка Росія, яка програє війну, бо Пекін має велике економічне та дипломатичне протистояння зі США. Маючи вплив на Путіна, Пекін його не використовує.