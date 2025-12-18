Больше не полетит: самолет словацкого премьера Фицо сильно повредили в аэропорту Брюсселя — что произошло

Самолет, на котором словацкий премьер-министр Роберт Фицо прибыл в Брюссель, сильно повредили в местном аэропорту, из-за чего тот стал непригодным к полетам.

Повреждения воздушному судну нанесло транспортное средство с трапом, когда тот прибыл в Брюссель на саммит Европейского Союза, который состоится на днях. Об инциденте Роберт Фицо рассказал на своей странице в сети X.

Чиновник отметил, что саммит ЕС начался "не слишком удачно". Из-за инцидента, который произошел в аэропорту, самолет словацкой делегации придется покинуть.

"Требовательный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он больше не пригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь", — сообщил Фицо.

Подробностей словацкий премьер не раскрыл.

Скриншот сообщения Фицо об инциденте с самолетом в Брюсселе

Фицо также упомянул о вечерней встрече со странами Западных Балкан. Он рассказал, что выразил поддержку сербскому президенту Александру Вучичу, который "намеренно не принял участия в этом саммите в знак протеста против несправедливого отношения к Сербии", которое якобы проявляют институты ЕС.

Словацкий премьер назвал Сербию "одной из наиболее подготовленных" стран к вступлению в ЕС. Он утверждает, что ей выдвигают все больше требований по вступлению, в то время как Украина, которую "толкают" к членству в ЕС, "не готова" к этому.

"Двойные стандарты являются типичной чертой европейской политики. С одной стороны, крупные игроки толкают Украину в ЕС, хотя она совершенно не готова к этому; с другой стороны, Сербии мешают присоединиться к Союзу, потому что она слишком гордая, уверенная в себе и суверенная", — говорится в заметке Фицо.

Стоит заметить, что словацкий премьер неоднократно высказывал антиукраинскую позицию. Так, 17 декабря Фицо заявил, что Словакия никогда не поддержит отказ от российского газа. А в ноябре издание The European Conservative Magazine передавало заявление Фицо о том, что помощь от ЕС якобы разжигает войну в Украине.

Напомним, 14 ноября Aktuality сообщало, что школьники унизили Фицо после его заявлений об Украине.