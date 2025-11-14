Школьники унизили Роберта Фицо после его слов об Украине (видео)

Конфликт премьер-министра Словакии Роберта Фицо и школьников набирает обороты. Политик не только открыто выражал симпатии России, но и предложил учащимся ехать на войну, если они так рьяно поддерживают Украину в этом противостоянии.

14 ноября Фицо инкогнито приехал в Попрад, чтобы прочитать отложенную лекцию о внешней политике Словакии старшеклассникам в местном окружном управлении, сообщает Aktuality.

Одна из учащихся рассказала СМИ, что во время лекции премьер-министр открыто говорил о России. По ее словам, "имя господина Путина упоминалось несколько раз". Девушка также утверждает, Фицо призвал молодых людей копить деньги на поездку, если им интересен российский президент.

"Если мы, молодежь, хотим поговорить с господином Путиным, нам следует копить деньги, идти к нему и задавать ему вопросы", — поделилась она.

Школьница добавила, что критике подверглась и одежда участников дискуссии: премьер-министр якобы спросил их, "пришли ли они на вечеринку", поскольку несколько студентов были одеты в черное, что было формой молчаливого протеста:

"Он хотел отчитать нас за то, что мы носим черное, пишем на тротуарах, хотим что-то сделать для этой страны".

Издание Dennik N сообщает о еще одном конфликте, произошедшем во время дискуссии, который обострился, когда Фицо начал говорить о войне в Украине. Он раскритиковал намерения Евросоюза выделить на помощь Украине 140 млрд евро, и в аудитории пошел недовольный гул. Тогда политик обратился к молодым людям со словами: "Ну, если вы такие герои в этих черных футболках и так за войну, то идите туда".

После этих слов в зале раздался шум, старшеклассники встали, начали звенеть ключами и вышли. У одного из парней в руке был украинский флаг. Когда они начали звенеть, премьер-министр ответил: "Ну, звените".

Студенты покидают встречу с ФИцо, звеня ключами

После того, как реакция студентов начала распространяться в социальных сетях, Фицо написал в Facebook:

"Когда у них была возможность обсуждать, они ушли. Но пришли другие, готовые обсуждать и уважать другое мнение, потому что без него нет свободной дискуссии, а без свободной дискуссии нет демократии".

Он также прикрепил видео, показывающее, как скамьи заполнялись другими участниками дискуссии после того, как протестующие студенты ушли.

Дело о надписях мелом

Скандальная дискуссия стала заменой лекции, отмененной на прошлой неделе из-за появления надписей мелом с критикой премьер-министра перед школой. Их автора, ученика Михала, допросили, забрав прямо с занятий, что вызвало масштабную волну протестов. После этого надписи мелом стали появляться по всей Словакии как форма молчаливого протеста.

Михал запустил новую форму протеста против политики Фицо – надписи мелом

Учащиеся и выпускники школы в Попраде опубликовали открытое письмо, предостерегая от злоупотребления образованием в политических целях:

"Подобное мероприятие с представителем государства, который отдаляет нашу страну от демократических структур и симпатизирует тоталитарным режимам… не может быть аполитичным в принципе", — заявили они.

Напомним, Роберт Фицо выступил против использования Европейским Союзом замороженных активов РФ для помощи Украине. Он заявил, что в таком случае российско-украинская война продлится еще два года.

Также СМИ передавали слова Роберта Фицо о том, что Словакия отказывается поддерживать военные проекты ЕС, направленные на военную помощь Украине.