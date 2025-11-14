Школярі принизили Роберта Фіцо після його слів про Україну (відео)

Конфлікт прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо і школярів набирає обертів. Політик не тільки відкрито висловлював симпатії Росії, а й запропонував учням їхати на війну, якщо вони так завзято підтримують Україну в цьому протистоянні.

14 листопада Фіцо інкогніто приїхав у Попрад, щоб прочитати відкладену лекцію про зовнішню політику Словаччини старшокласникам у місцевому окружному управлінні, повідомляє Aktuality.

Одна з учнів розповіла ЗМІ, що під час лекції прем'єр-міністр відкрито говорив про Росію. За її словами, "ім'я пана Путіна згадувалося кілька разів". Дівчина також стверджує, Фіцо закликав молодих людей збирати гроші на поїздку, якщо їм цікавий російський президент.

"Якщо ми, молодь, хочемо поговорити з паном Путіним, нам слід збирати гроші, йти до нього і ставити йому запитання", — поділилася вона.

Школярка додала, що критиці піддався й одяг учасників дискусії: прем'єр-міністр нібито запитав їх, "чи прийшли вони на вечірку", оскільки кілька студентів були одягнені в чорне, що було формою мовчазного протесту:

Відео дня

"Він хотів відчитати нас за те, що ми носимо чорне, пишемо на тротуарах, хочемо щось зробити для цієї країни".

Видання Dennik N повідомляє про ще один конфлікт, що стався під час дискусії, який загострився, коли Фіцо почав говорити про війну в Україні. Він розкритикував наміри Євросоюзу виділити на допомогу Україні 140 млрд євро, і в аудиторії пішов незадоволений гул. Тоді політик звернувся до молодих людей зі словами: "Ну, якщо ви такі герої в цих чорних футболках і так за війну, то йдіть туди".

Після цих слів у залі пролунав шум, старшокласники встали, почали дзвеніти ключами і вийшли. В одного з хлопців у руці був український прапор. Коли вони почали дзвеніти, прем'єр-міністр відповів: "Ну, дзвеніть".

Студенти залишають зустріч із ФІцо, дзвенячи ключами

Після того, як реакція студентів почала поширюватися в соціальних мережах, Фіцо написав у Facebook:

"Коли в них була можливість обговорювати, вони пішли. Але прийшли інші, готові обговорювати і поважати іншу думку, тому що без неї немає вільної дискусії, а без вільної дискусії немає демократії".

Він також прикріпив відео, що показує, як лави заповнювалися іншими учасниками дискусії після того, як студенти-протестувальники пішли.

Справа про написи крейдою

Скандальна дискусія стала заміною лекції, скасованої минулого тижня через появу написів крейдою з критикою прем'єр-міністра перед школою. Їхнього автора, учня Міхала, допитали, забравши прямо з занять, що викликало масштабну хвилю протестів. Після цього написи крейдою стали з'являтися по всій Словаччині як форма мовчазного протесту.

Міхал запустив нову форму протесту проти політики Фіцо — написи крейдою

Учні та випускники школи в Попраді опублікували відкритий лист, застерігаючи від зловживання освітою в політичних цілях:

"Подібний захід із представником держави, який віддаляє нашу країну від демократичних структур і симпатизує тоталітарним режимам... не може бути аполітичним у принципі", — заявили вони.

Нагадаємо, Роберт Фіцо виступив проти використання Європейським Союзом заморожених активів РФ для допомоги Україні. Він заявив, що в такому разі російсько-українська війна триватиме ще два роки.

Також ЗМІ передавали слова Роберта Фіцо про те, що Словаччина відмовляється підтримувати військові проєкти ЄС, спрямовані на військову допомогу Україні.