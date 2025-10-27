Словакия отказывается поддерживать военные проекты ЕС по поддержке Украины, — Фицо

Словакия не будет участвовать в инициативах Европейского союза, направленных на военную поддержку Украины.

Также Словакия не намерена становиться частью финансовых программ, связанных с военными расходами и управлением войной, заявил премьер-министр этого государства Роберт Фицо, пишет Aktuality.sk.

По словам Фицо, Словакия должна сосредоточиться на защите собственных интересов и экономической стабильности.

Он пояснил, что участие в подобных инициативах противоречит позиции его правительства, ориентированной на внутренние приоритеты, а не на внешнеполитические конфликты.

Кроме того, Фицо раскритиковал санкции Евросоюза против России, поскольку, по его мнению, ограничительные меры наносят больше вреда странам Европы, чем Москве.

Фицо отдельно назвал "большой ошибкой" решение ЕС передать Украине 140 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов.

Премьер Словакии отметил, что подобные шаги подрывают доверие к международной финансовой системе и создают рискованную практику, способную негативно сказаться на экономической безопасности Европы.

Напомним, 22 октября в Братиславе загорелся НПЗ, который перерабатывает российскую нефть.

Фокус также писал о том, как депутат из партии Фицо сравнил Украину с ХАМАС и назвал нападение России "спровоцированным".