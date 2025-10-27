Словаччина відмовляється підтримувати військові проєкти ЄС з підтримки України, — Фіцо

Словаччина не братиме участі в ініціативах Європейського союзу, спрямованих на військову підтримку України.

Також Словаччина не має наміру ставати частиною фінансових програм, пов'язаних із військовими витратами та управлінням війною, заявив прем'єр-міністр цієї держави Роберт Фіцо, пише Aktuality.sk.

За словами Фіцо, Словаччина має зосередитися на захисті власних інтересів та економічної стабільності.

Він пояснив, що участь у подібних ініціативах суперечить позиції його уряду, орієнтованої на внутрішні пріоритети, а не на зовнішньополітичні конфлікти.

Крім того, Фіцо розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії, оскільки, на його думку, обмежувальні заходи завдають більше шкоди країнам Європи, ніж Москві.

Фіцо окремо назвав "великою помилкою" рішення ЄС передати Україні 140 мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів.

Прем'єр Словаччини зазначив, що подібні кроки підривають довіру до міжнародної фінансової системи і створюють ризиковану практику, здатну негативно позначитися на економічній безпеці Європи.

