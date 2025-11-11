"Продлится еще два года": Фицо заявил, что помощь от ЕС разжигает войну в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против использования Европейским Союзом замороженных активов РФ для помощи Украине. Он заявил, что в таком случае российско-украинская война продлится еще два года.

О заявлениях словацкого премьера по завершению войны в Украине пишет 10 ноября венгерское консервативное общеевропейское издание The European Conservative Magazine. Роберт Фицо высказался против плана ЕС по предоставлению Украине 185 миллиардов евро кредита за счет замороженных российских активов, которые преимущественно хранятся в бельгийском Брюсселе.

"Мы хотим прекратить войну или просто ее разжигаем? Мы собираемся дать Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Так что это означает? Что война будет продолжаться как минимум еще два года", — заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии заявил, что его страна "не будет участвовать ни в одной правовой или финансовой программе", направленной на финансовую помощь Украине с использованием замороженных активов РФ. По его мнению, такие действия "продолжат войну".

План ЕС предусматривает конвертацию российских активов в облигации и возвращение Украиной займа только после того, как Москва выплатит Киеву компенсацию за войну. По словам журналистов, европейские чиновники говорят, что обсуждения сейчас продолжаются, и решение может быть принято до конца года.

Против плана ЕС по российским активам выступает также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерские журналисты отметили, что в Бельгии ранее также возражали против использования российских активов, опасаясь мести со стороны Кремля.

Другие высказывания Фицо о войне в Украине

Напомним, 27 октября СМИ передавали слова Роберта Фицо о том, что Словакия отказывается поддерживать военные проекты ЕС, направленные на военную помощь Украине.

2 сентября президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине заявил, что Россия "не хочет ни на кого нападать". Фицо в свою очередь сказал, что Словакия "очень жестко" реагирует на атаки беспилотников из Украины на нефтепровод "Дружба".