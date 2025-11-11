"Триватиме ще два роки": Фіцо заявив, що допомога від ЄС розпалює війну в Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти використання Європейським Союзом заморожених активів РФ для допомоги Україні. Він заявив, що в такому разі російсько-українська війна триватиме ще два роки.

Про заяви словацького прем'єра щодо завершення війни в Україні пише 10 листопада угорське консервативне загальноєвропейське видання The European Conservative Magazine. Роберт Фіцо висловився проти плану ЄС щодо надання Україні 185 мільярдів євро кредиту коштом заморожених російських активів, які переважно зберігаються в бельгійському Брюсселі.

"Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося дати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки", — заявив Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що його країна "не братиме участі в жодній правовій чи фінансовій програмі", спрямованій на фінансову допомогу Україні з використанням заморожених активів РФ. На його думку, такі дії "продовжать війну".

План ЄС передбачає конвертацію російських активів в облігації та повернення Україною позики лише після того, як Москва виплатить Києву компенсацію за війну. За словами журналістів, європейські посадовці кажуть, що обговорення наразі тривають, і рішення може бути ухвалено до кінця року.

Проти плану ЄС щодо російських активів виступає також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Угорські журналісти зазначили, що в Бельгії раніше також заперечували проти використання російських активів, побоюючись помсти з боку Кремля.

Інші висловлювання Фіцо про війну в Україні

Нагадаємо, 27 жовтня ЗМІ передавали слова Роберта Фіцо про те, що Словаччина відмовляється підтримувати військові проєкти ЄС, спрямовані на військову допомогу Україні.

2 вересня президент РФ Володимир Путін на зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Пекіні заявив, що Росія "не хоче ні на кого нападати". Фіцо своєю чергою сказав, що Словаччина "дуже жорстко" реагує на атаки безпілотників з України на нафтопровід "Дружба".