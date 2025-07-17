"Грубо игнорирует": премьер Словакии заявил, что никогда не поддержит отказ от российского газа

Словацкая Республика никогда не поддержит инициативу REPowerEU, предусматривающую отказ стран Европейского Союза от российского газа с 1 января 2028 года.

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Письмо с соответствующим сообщением премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщил Фицо в соцсети Х.

Свой отказ глава словацкого правительства объяснил тем, что REPowerEU нанесет вред словацким домохозяйствам и экономике, а также еще больше снизит конкурентоспособность всего ЕС.

"Представлением этого предложения Еврокомиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу является последовательной и не должна быть для кого-то неожиданной", — отметил Фицо.

Он назвал указанную инициативу ЕС "санкцией" и подчеркнул, что естественно связывает ее с предложенным 18-м пакетом санкций против Российской Федерации. По его словам, голосование по 18-му пакету может состояться только после решения существенных рисков, связанных с REPowerEU в сфере поставок газа с 2028 года.

Роберт Фицо отправляет письмо Урсуле фон дер Ляйен Фото: соцмережі

Фицо подчеркнул, что эту инициативу не поддерживают словацкие оппозиционные партии и бизнес: мол, поэтому он обратился к фон дер Ляйен с просьбой "использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между правительством Словакии и Еврокомиссией.

"В частности (диалог должен быть, — ред.) в интересах четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне и которые сформулированы в Вашем письме от 15 июля 2025 года. К тому времени Словацкая Республика будет настаивать на отсрочке голосования по 18-му пакету санкций", — отметил Фицо в письме.

Напомним, 1 июля Словакия выдвинула три требования для разблокирования 18-го пакета санкций ЕС против России.

В феврале Фицо угрожал Украине перекрыть транзит газа из Европы.