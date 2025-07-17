"Грубо ігнорує": прем'єр Словаччини заявив, що ніколи не підтримає відмову від російського газу

Словацька Республіка ніколи не підтримає ініціативу REPowerEU, що передбачає відмову країн Європейського Союзу від російського газу з 1 січня 2028 року.

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Лист з відповідним повідомленням прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо надіслав до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомив Фіцо у соцмережі Х.

Свою відмову очільник словацького уряду пояснив тим, що REPowerEU завдасть шкоди словацьким домогосподарствам та економіці, а також ще більше знизить конкурентоспроможність усього ЄС.

"Поданням цієї пропозиції Єврокомісія грубо ігнорує політичний мандат, затверджений Європейською Радою. Моя позиція як прем'єр-міністра Словацької Республіки з цього питання є послідовною і не повинна бути для когось несподіваною", — зазначив Фіцо.

Він назвав зазначену ініціативу ЄС "санкцією" і наголосив, що природно пов’язує її із запропонованим 18-м пакетом санкцій проти Російської Федерації. За його словами, голосування щодо 18-го пакета може відбутися лише після вирішення суттєвих ризиків, пов’язаних із REPowerEU у сфері постачання газу з 2028 року.

Роберт Фіцо надсилає лист Урсулі фон дер Ляйен Фото: соцмережі

Фіцо наголосив, що цю ініціативу не підтримують словацькі опозиційні партії та бізнес: мовляв, тому він звернувся до фон дер Ляєн із проханням "використати найближчі години та дні для продовження діалогу між урядом Словаччини та Єврокомісією.

"Зокрема (діалог має бути, — ред.) в інтересах чіткого тлумачення зобов’язань, які ЄК бере на себе на політичному рівні та які сформульовані у Вашому листі від 15 липня 2025 року. До того часу Словацька Республіка буде наполягати на відтермінуванні голосування щодо 18-го пакета санкцій", — зазначив Фіцо у листі.

Нагадаємо, 1 липня Словаччина висунула три вимоги для розблокування 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

У лютому Фіцо погрожував Україні перекрити транзит газу з Європи.