Більше не полетить: літак словацького прем'єра Фіцо сильно пошкодили в аеропорту Брюсселя — що сталося

Літак, на якому словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо прибув до Брюсселя, сильно пошкодили у місцевому аеропорту, через що той став непридатним до польотів.

Ушкоджень повітряному судну завдав транспортний засіб із трапом, коли той прибув до Брюсселя на саміт Європейського Союзу, що відбудеться цими днями. Про інцидент Роберт Фіцо розповів на своїй сторінці у мережі X.

Посадовець зазначив, що саміт ЄС розпочався "не надто вдало". Через інцидент, який трапився в аеропорту, літак словацької делегації доведеться залишити.

"Вимогливий саміт у Брюсселі розпочався не дуже вдало. В аеропорту транспортний засіб із трапом пошкодив наш літак настільки, що він більше не придатний до польотів, і ми мусимо залишити його тут", — повідомив Фіцо.

Подробиць словацький прем'єр не розкрив.

Скриншот допису Фіцо про інцидент із літаком у Брюсселі

Фіцо також згадав про вечірню зустріч з країнами Західних Балкан. Він розповів, що висловив підтримку сербському президенту Александру Вучичу, який "навмисно не взяв участі в цьому саміті на знак протесту проти несправедливого ставлення до Сербії", що нібито виявляють інституції ЄС.

Словацький прем'єр назвав Сербію "однією з найбільш підготовлених" країн до вступу в ЄС. Він стверджує, що їй висувають все більше вимог щодо вступу, у той час як Україна, яку "штовхають" до членства в ЄС, "не готова" до цього.

"Подвійні стандарти є типовою рисою європейської політики. З одного боку, великі гравці штовхають Україну до ЄС, хоча вона абсолютно не готова до цього; з іншого боку, Сербії заважають приєднатися до Союзу, тому що вона занадто горда, впевнена в собі і суверенна", — йдеться у дописі Фіцо.

Варто зауважити, що словацький прем'єр неодноразово висловлював антиукраїнську позицію. Так, 17 грудня Фіцо заявив, що Словаччина ніколи не підтримає відмову від російського газу. А в листопаді видання The European Conservative Magazine передавало заяву Фіцо про те, що допомога від ЄС нібито розпалює війну в Україні.

