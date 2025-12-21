Національне надбання: стюард виніс із палацу президента Франції столове срібло та порцеляну

Стюарда, який працював у Єлисейському палаці в Парижі і відповідав за столове срібло та порцеляну, заарештували разом із двома ймовірними спільниками. Підозрюваних звинувачують у тому, що вони вкрали історичні предмети з офіційної паризької резиденції президента Франції і намагалися продати їх на інтернет-аукціонах.

Головний керуючий Єлисейського палацу помітив зникнення предметів, деякі з яких вважаються об'єктами національної спадщини. Про це пише The Guardian.

Велика частина виробів, загальна вартість яких становить до €40 000, тобто майже 2 млн гривень, надійшла зі знаменитої Севрської порцелянової фабрики, яка з 1759 року належить французькій державі. Слідчі почали допитувати співробітників Єлисеї після того, як працівники фабрики побачили деякі зниклі речі на аукціонних майданчиках.

Наприклад, чоловік продавав попільничку з позначкою "Sèvres Manufactory", яка зазвичай недоступна широкому загалу.

"Срібний" стюард відповідає за зберігання і догляд за столовим посудом, який використовують президенти, приїжджі члени королівської сім'ї та інші високопоставлені особи.

Прокурори заявили, що інвентарні записи, які зробив стюард, створювали враження, що він планує крадіжки і в майбутньому.

Крім того, в його будинку, автомобілі та особистій шафці було виявлено близько 100 предметів, серед яких столова порцеляна Севра, шампанське Baccarat і мідні каструлі.

Стюард і його спільники постануть перед судом 26 лютого. Їм загрожує до 10 років в'язниці і штраф до 150 тисяч євро за крадіжку національної спадщини.

Нагадаємо, у жовтні в Парижі сталося зухвале пограбування Лувру. З музею викрали дев'ять дорогоцінних ювелірних виробів із колекції Наполеона та імператриці Жозефіни.