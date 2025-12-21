Национальное достояние: стюард вынес из дворца президента Франции столовое серебро и фарфор

Стюард, работавший в Елисейском дворце в Париже, и отвечающий за столовое серебро и фарфор, был арестован вместе с двумя предполагаемыми сообщниками. Подозреваемых обвиняют в том, что они украли исторические предметы из официальной парижской резиденции президента Франции и пытались продать их на интернет-аукционах.

Главный управляющий Елисейского дворца заметил пропажу предметов, некоторые из которых считаются объектами национального наследия. Об этом пишет The Guardian.

Большая часть изделий, общая стоимость которых составляет до €40 000, то есть почти 2 млн гривен, поступила со знаменитой Севрской фарфоровой фабрики, которая с 1759 года принадлежит французскому государству. Следователи начали допрашивать сотрудников Елисеи после того, как сотрудники фабрики увидели некоторые пропавшие вещи на аукционных площадках.

К примеру, мужчина продавал пепельницу с пометкой "Sèvres Manufactory", которая обычно недоступна широкой публике.

"Серебряный" стюард отвечает за хранение и уход за столовой посудой, используемыми президентами, приезжими членами королевской семьи и другими высокопоставленными лицами.

Прокуроры заявили, что инвентарные записи, которые сделал стюард, создавали впечатление, что он планирует кражи и в будущем.

Кроме того, в его доме, автомобиле и личном шкафчике было обнаружено около 100 предметов, среди которых столовый фарфор Севра, шампанское Baccarat и медные кастрюли.

Стюард и его сообщники предстанут перед судом 26 февраля. Им грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 150 тысяч евро за кражу национального наследия.

Напомним, в октябре в Париже произошло дерзкое ограбление Лувра. Из музея похитили девять драгоценных ювелирных изделий из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины.