Вечеря з батьком дружини: ролик із похмурим Трампом став хітом соцмереж

На Різдво президенту США довелося виконати сімейний обов'язок і висидіти вечерю з батьком Меланії Трамп, який лише на два роки старший за самого Дональда.

Дональд Трамп може бути президентом, але навіть йому доводиться терпіти святкові вечері зі своїми родичами з боку дружини. 79-річний Трамп провів Святвечір у своєму маєтку Мар-а-Лаго в компанії членів сім'ї, включно з 55-річною першою леді Меланією Трамп та її батьком Віктором Кнавсом, який лише на два роки старший за президента США, пише Daily Beast.

Дональд Трамп на сімейній вечері виглядав нудьгуючим

Тріо сиділо разом за розкішною різдвяною вечерею в середу ввечері в курортному комплексі в Палм-Біч, який, за оцінкою Forbes, у 2023 році коштував 325 мільйонів доларів. На відеозаписі із заходу 81-річний Кнавс має жвавий і бадьорий вигляд, розмовляючи зі своєю донькою.

Відео дня

У той час, як Дональд Трамп виглядає похмурим і відстороненим. Пожвавлюється він тільки коли бачить, що його знімають.

Критики президента США швидко підхопили цей момент в інтернеті, вказуючи на те, що вони назвали відсутністю інтересу у Меланії.

Віктор Кнавс і його покійна дружина Амалія працювали у сфері моди і продажів у Словенії, перш ніж переїхати до Сполучених Штатів після того, як їхні дочки вийшли заміж. Вони отримали американське громадянство у 2018 році, попри жорстку позицію їхнього зятя з питань імміграції.

Віктор Кнавс, невід'ємна частина сімейного життя президента США, з'являвся на заходах, починаючи від інавгурації Трампа і закінчуючи його вечерею в День подяки. Коли Беррон Трамп — молодший син президента і його єдина дитина від Меланії, — закінчив престижну Оксбриджську академію у Вест-Палм-Біч, Флорида, у травні 2024 року, Кнавс був єдиним членом сім'ї, який був присутнім на церемонії, крім батьків Беррона.

Відомо, що і Меланія Трамп, і Беррон Трамп підтримують тісні стосунки зі словенським бізнесменом. Меланія Трамп практично була відсутня на третій і останній виборчій кампанії нинішнього президента, оскільки доглядала за своєю матір'ю, Амалією Кнавс, яка померла 9 січня 2024 року і була похована в Палм-Біч.

У 2016 році друзі дитинства Меланії Трамп розповіли The New York Times, що пам'ятають Кнавса — члена Комуністичної партії тодішньої Югославії — як "неординарну особистість", дуже схожу на самого Трампа.

У той час передвиборчий штаб Трампа заперечував, що батько Меланії Трамп коли-небудь був "активним членом" компартії.

"Але там він домігся чималих успіхів. Це інший вид успіху, не такий, як тут. Але він домігся успіху", — сказав Трамп в інтерв'ю 2016 року.

На Різдво Дональд Трамп, перш ніж приєднається до своєї сім'ї на святковій вечері, приймав дзвінки від дітей з усієї території Сполучених Штатів у рамках програми відстеження Санта-Клауса, яку проводить Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).

Це багаторічна традиція, яку підтримують усі президенти США, але Дональд Трамп її змінив.

Дональд Трамп поговорив із дітьми на Різдво

"Пенсильванія — це здорово. Ми перемагали в Пенсільванії, точніше, тричі, але ми перемогли в Пенсільванії. Ми перемогли з величезним відривом. Так що я люблю Пенсільванію", — заявив Трамп п'ятирічній дитині з цього штату, яка ще не народилася під час його перших двох президентських кампаній.

А десятирічному Джасперу зі штату Оклахома Трамп порадив "ніколи не залишати Оклахому" і заявив, що йому подобається Оклахома, тому що "Оклахома любить Трампа". А дівчинці з Канзасу Дональд Трамп розповідав, що вона повинна любити вугілля, тому що воно "чисте і прекрасне".

Пізніше президент завершив переддень Різдва різким постом у соцмережах, засудивши тих, кого він назвав "радикальними лівими покидьками", але зрештою привітавши їх із Різдвом.

Також Трамп наказав вдарити ракетами Tomahawk по схованках терористів ІДІЛ на Різдво, які скоюють злочини в Нігерії.