Вечеря з батьком дружини: ролик із похмурим Трампом став хітом соцмереж
На Різдво президенту США довелося виконати сімейний обов'язок і висидіти вечерю з батьком Меланії Трамп, який лише на два роки старший за самого Дональда.
Дональд Трамп може бути президентом, але навіть йому доводиться терпіти святкові вечері зі своїми родичами з боку дружини. 79-річний Трамп провів Святвечір у своєму маєтку Мар-а-Лаго в компанії членів сім'ї, включно з 55-річною першою леді Меланією Трамп та її батьком Віктором Кнавсом, який лише на два роки старший за президента США, пише Daily Beast.
Тріо сиділо разом за розкішною різдвяною вечерею в середу ввечері в курортному комплексі в Палм-Біч, який, за оцінкою Forbes, у 2023 році коштував 325 мільйонів доларів. На відеозаписі із заходу 81-річний Кнавс має жвавий і бадьорий вигляд, розмовляючи зі своєю донькою.
У той час, як Дональд Трамп виглядає похмурим і відстороненим. Пожвавлюється він тільки коли бачить, що його знімають.
Критики президента США швидко підхопили цей момент в інтернеті, вказуючи на те, що вони назвали відсутністю інтересу у Меланії.
Віктор Кнавс і його покійна дружина Амалія працювали у сфері моди і продажів у Словенії, перш ніж переїхати до Сполучених Штатів після того, як їхні дочки вийшли заміж. Вони отримали американське громадянство у 2018 році, попри жорстку позицію їхнього зятя з питань імміграції.
Віктор Кнавс, невід'ємна частина сімейного життя президента США, з'являвся на заходах, починаючи від інавгурації Трампа і закінчуючи його вечерею в День подяки. Коли Беррон Трамп — молодший син президента і його єдина дитина від Меланії, — закінчив престижну Оксбриджську академію у Вест-Палм-Біч, Флорида, у травні 2024 року, Кнавс був єдиним членом сім'ї, який був присутнім на церемонії, крім батьків Беррона.
Відомо, що і Меланія Трамп, і Беррон Трамп підтримують тісні стосунки зі словенським бізнесменом. Меланія Трамп практично була відсутня на третій і останній виборчій кампанії нинішнього президента, оскільки доглядала за своєю матір'ю, Амалією Кнавс, яка померла 9 січня 2024 року і була похована в Палм-Біч.
У 2016 році друзі дитинства Меланії Трамп розповіли The New York Times, що пам'ятають Кнавса — члена Комуністичної партії тодішньої Югославії — як "неординарну особистість", дуже схожу на самого Трампа.
У той час передвиборчий штаб Трампа заперечував, що батько Меланії Трамп коли-небудь був "активним членом" компартії.
"Але там він домігся чималих успіхів. Це інший вид успіху, не такий, як тут. Але він домігся успіху", — сказав Трамп в інтерв'ю 2016 року.
На Різдво Дональд Трамп, перш ніж приєднається до своєї сім'ї на святковій вечері, приймав дзвінки від дітей з усієї території Сполучених Штатів у рамках програми відстеження Санта-Клауса, яку проводить Північноамериканське командування повітряно-космічної оборони (NORAD).
Це багаторічна традиція, яку підтримують усі президенти США, але Дональд Трамп її змінив.
"Пенсильванія — це здорово. Ми перемагали в Пенсільванії, точніше, тричі, але ми перемогли в Пенсільванії. Ми перемогли з величезним відривом. Так що я люблю Пенсільванію", — заявив Трамп п'ятирічній дитині з цього штату, яка ще не народилася під час його перших двох президентських кампаній.
А десятирічному Джасперу зі штату Оклахома Трамп порадив "ніколи не залишати Оклахому" і заявив, що йому подобається Оклахома, тому що "Оклахома любить Трампа". А дівчинці з Канзасу Дональд Трамп розповідав, що вона повинна любити вугілля, тому що воно "чисте і прекрасне".
Пізніше президент завершив переддень Різдва різким постом у соцмережах, засудивши тих, кого він назвав "радикальними лівими покидьками", але зрештою привітавши їх із Різдвом.
Також Трамп наказав вдарити ракетами Tomahawk по схованках терористів ІДІЛ на Різдво, які скоюють злочини в Нігерії.