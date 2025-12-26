Ужин с отцом жены: ролик с мрачным Трампом стал хитом соцсетей

На Рождество президенту США пришлось исполнить семейный долг и высидеть ужин с отцом Мелании Трамп, который всего на два года старше самого Дональда.

Дональд Трамп может быть президентом, но даже ему приходится терпеть праздничные ужины со своими родственниками со стороны жены. 79-летний Трамп провел сочельник в своем поместье Мар-а-Лаго в компании членов семьи, включая 55-летнюю первую леди Меланию Трамп и ее отца Виктора Кнавса, который всего на два года старше президента США, пишет Daily Beast.

Дональд Трамп на семейном ужине выглядел скучающим

Трио сидело вместе за роскошным рождественским ужином в среду вечером в курортном комплексе в Палм-Бич, который, по оценке Forbes, в 2023 году стоил 325 миллионов долларов. На видеозаписи с мероприятия 81-летний Кнавс выглядит оживленным и бодрым, беседуя со своей дочерью.

В то время, как Дональд Трамп выглядит мрачным и отстраненным. Оживляется он только когда видит, что его снимают.

Критики президента США быстро подхватили этот момент в интернете, указывая на то, что они назвали отсутствием интереса у Мелании.

Виктор Кнавс и его покойная жена Амалия работали в сфере моды и продаж в Словении, прежде чем переехать в Соединенные Штаты после того, как их дочери вышли замуж. Они получили американское гражданство в 2018 году, несмотря на жесткую позицию их зятя по вопросам иммиграции.

Виктор Кнавс, неотъемлемая часть семейной жизни президента США, появлялся на мероприятиях, начиная от инаугурации Трампа и заканчивая его ужином в День благодарения. Когда Бэррон Трамп — младший сын президента и его единственный ребенок от Мелании, — окончил престижную Оксбриджскую академию в Уэст-Палм-Бич, Флорида, в мае 2024 года, Кнавс был единственным членом семьи, присутствовавшим на церемонии, помимо родителей Бэррона.

Известно, что и Мелания Трамп, и Бэррон Трамп поддерживают тесные отношения со словенским бизнесменом. Мелания Трамп практически отсутствовала на третьей и последней избирательной кампании нынешнего президента, поскольку ухаживала за своей матерью, Амалией Кнавс, которая скончалась 9 января 2024 года и была похоронена в Палм-Бич.

В 2016 году друзья детства Мелании Трамп рассказали The New York Times, что помнят Кнавса — члена Коммунистической партии тогдашней Югославии — как "неординарную личность", очень похожую на самого Трампа.

В то время предвыборный штаб Трампа отрицал, что отец Мелании Трамп когда-либо был "активным членом" компартии.

"Но там он добился немалых успехов. Это другой вид успеха, не такой, как здесь. Но он добился успеха", — сказал Трамп в интервью 2016 года.

На Рождество Дональд Трамп, прежде, чем присоединится к своей семье на праздничном ужине, принимал звонки от детей со всей территории Соединенных Штатов в рамках программы отслеживания Санта-Клауса, проводимой Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD).

Это многолетняя традиция, которую поддерживают все президенты США, но Дональд Трамп ее изменил.

Дональд Трамп поговорил с детьми на Рождество

"Пенсильвания — это здорово. Мы побеждали в Пенсильвании, точнее, трижды, но мы победили в Пенсильвании. Мы победили с огромным отрывом. Так что я люблю Пенсильванию", — заявил Трамп пятилетнему ребенку из этого штата, который еще не родился во время его первых двух президентских кампаний.

А десятилетнему Джасперу из штата Оклахома Трамп посоветовал "никогда не покидать Оклахому" и заявил, что ему нравится Оклахома, потому что "Оклахома любит Трампа". А девочке из Канзаса Дональд Трамп рассказывал, что она должна любить уголь, потому что он "чистый и прекрасный".

Позже президент завершил канун Рождества резким постом в соцсетях, осудив тех, кого он назвал "радикальными левыми подонками", но в итоге поздравив их с Рождеством.

Также Трамп приказал ударить ракетами Tomahawk по тайникам террористов ИГИЛ на Рождество, которые совершают преступления в Нигерии.