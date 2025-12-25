18 часов трансляции и пост для "подонков": Трамп поздравил мир и США с Рождеством

Белый дом Дональда Трампа известен своей страстью к ИИ-видео и фото. И накануне Рождества там запустили ролик с анимированным президентом США, который "зачитывал" список "непослушных Санты".

"Срочно: "Список непослушных Санты" — это худший из худших списков. Никакого угля. Только депортация", — говорится в заметке к ролику, который размещен на странице резиденции американского лидера в соцсети X.

На видео Трамп сидит с интерактивным списком в руках перед елкой и камином и читает имена "непослушных нарушителей и незаконных мигрантов".

Трансляция длилась почти 18 часов.

В некоторых странах, где празднуют католическое Рождество, считается, что Санта дарит непослушным детям на праздник уголь.

Это уже второе видео к Рождеству от Дональда Трампа. 22 декабря в Белом доме запустили трансляцию ролика с тем, что Трамп считает достижениями своей администрации. В частности там была поставка вооружения Украине за счет НАТО. Эта трансляция длилась 8 часов.

Відео дня

Также Дональд Трамп на своей странице в Х опубликовал оригинальное поздравление с Рождеством для всех и даже "радикально-левых подонков", которые якобы пытаются "уничтожить" США.

Трамп поздравил с Рождеством даже "подонков" Фото: Скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп представили официальный рождественский портрет, для которого выбрали сдержанные образы в черных тонах. Рождество президент США праздновал не в Белом доме, а в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Тем временем в Белом доме снова захотели себе Гренландию. Посланник Дональда Трампа, который был назначен на должность в понедельник 22 декабря, Джефф Лэндри заявил, что администрация президента США хочет диалога с жителями острова, а не с Данией.