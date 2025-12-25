18 годин трансляції та пост для "покидьків": Трамп привітав світ та США із Різдвом

Білий дім Дональда Трампа відомий своєю пристрастю до ШІ-відео та фото. І напередодні Різдва там запустили ролик із анімованим президентом США, яки "зачитував" список "неслухняних Санти".

"Терміново: "Список неслухняних Санти" – це найгірший із найгірших списків. Ніякого вугілля. Тільки депортація", - ідеться в дописі до ролика, який розміщений на сторінці резиденції американського лідера в соцмережі X.

На відео Трамп сидить з інтерактивним списком у руках перед ялинкою та каміном і читає імена "неслухняних порушників та незаконних мігрантів".

Трансляція тривала майже 18 годин.

У деяких країнах, де святкують католицьке Різдво, вважається, що Санта дарує неслухняним дітям на свято вугілля.

Це вже друге відео до Різдва від Дональда Трампа. 22 грудня у Білому домі запустили трансляцію ролика із тим, що Трамп вважає досягненнями своєї адміністрації. Зокрема там було постачання озброєння Україні за рахунок НАТО. Ця трансляція тривала 8 годин.

Також Дональд Трамп на своїй сторінці в Х опублікував оригінальне вітання із Різдвом для всіх і навіть "радикально-лівих покидьків", які нібито намагаються "знищити" США.

Трамп привітав з Різдвом навіть "покидьків" Фото: Скріншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп представили офіційний різдвяний портрет, для якого обрали стримані образи в чорних тонах. Різдво президент США святкував не у Білому домі, а у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Тим часом в Білому домі знову захотіли собі Гренландію. Посланець Дональда Трампа, якого було призначено на посаду в понеділок 22 грудня, Джефф Лендрі заявив, що адміністрація президента США хоче діалогу з жителями острова, а не з Данією.