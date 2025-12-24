Треба говорити з мешканцями острова: посланець Трампа зробив заяву щодо Гренландії

Посланець Дональда Трампа в Гренландії, якого було призначено на посаду в понеділок 22 грудня, Джефф Лендрі заявив, що адміністрація президента США хоче діалогу з жителями острова.

Лендрі, який нині обіймає посаду губернатора Луїзіани, зазначив, що під час цих перемовин можна буде визначити найкращий шлях розвитку для "стратегічно важливого острова". Слова Лендрі наводить Associated Press.

При цьому посланець Трампа заявив, що адміністрація Дональда Трампа не має наміру "намагатися когось підкорити" або "захопити територію іншої країни".

Associated Press наголошує, що ця позиція відрізняється від заяв Дональда Трампа, який той робив раніше. Зокрема, він неодноразово наголошував на тому, що США повинні захопити Гренландію, адже це відповідає інтересам національної безпеки Штатів. Також він не відкидав варіант із застосуванням армії США задля встановлення контролю над багатим на корисні копалини, стратегічно розташованим арктичним островом.

"Я думаю, що ми маємо вести розмови з реальними людьми в Гренландії — гренландцями. Чого вони хочуть? Яких можливостей вони не отримали? Чому вони не отримали захисту, на який насправді заслуговують?" — заявив Лендрі.

Нагадаємо, що 22 грудня Дональд Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії. У Данії та ЄС обурилися цим призначенням та закликали американського президента до поваги. Також посла США в Данії викликали до посольства, аби "зробити йому чітку заяву та отримати пояснення".

У серпні розвідка Данії повідомила про таємні операції США, що впливають на жителів арктичного острова.

Згодом розвідувальне агентство Данії зафіксувало більший інтерес США до Гренландії як результат загострення суперництва великих держав в Арктиці після дипломатичної напруги, яка виникла через заяви Трампа.